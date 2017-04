Investissement touristiques : Option pour de grands complexes

Lors de l’inspection du projet privé d’un village touristique à Hammam Debagh, M. Nouri a estimé nécessaire de se diriger vers la réalisation de grands complexes de haut niveau de service afin de «développer des produits touristiques conformes aux critères internationaux et de satisfaire la demande des touristes domestiques et étrangers». Il a exhorté les investisseurs dans le tourisme à coordonner entre eux et à échanger leurs expériences, soulignant que le secteur a enregistré l’engagement de certains projets réussis dans nombre de wilayas, dont Skikda, Biskra, El-Oued, Aïn Témouchent et Mostaganem. Manifestant son mécontentement quant à l’opération en cours pour la protection du site de la cascade de Hammam Debagh, Abdelouahab Nouri a ordonné la tenue, dans les prochains jours, d’une réunion au siège du ministère, pour l’installation d’une commission plurisectorielle qui établira un rapport et fera des propositions pour rattraper les insuffisances. Dans une déclaration à la presse sur ce même site, le ministre a estimé que la décennie noire des années 1990 a nui considérablement au secteur, dont les retards doivent être rattrapés par des projets ambitieux. Il a également noté que les grands complexes touristiques réalisés au lendemain de l’indépendance avaient besoin aujourd’hui d’être modernisés. Plus de 70 milliards DA ont été ainsi mobilisés par le gouvernement pour l’entretien et la modernisation des infrastructures anciennes, a ajouté le ministre, assurant que sur 1.600 projets avalisés par les services de son département, 584 se trouvent actuellement en chantier à travers le pays. Le ministre a inspecté, au début de sa visite, le projet d’une station thermale, au village HammamBelhachani, dans la commune d’Aïn El- Arbi, avant de visiter des structures touristiques à Hammam Debagh, Guelma et Hammam Ouled Ali (commune de Héliopolis). (APS)