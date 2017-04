Garde républicaine : journées d’information à Batna

Le monde de la Garde républicaine a été mis en avant, hier à Batna, lors des journées d’information sur la Garde républicaine organisées au Centre d’information territorial relevant de la 5e Région militaire, en présence d’un public nombreux. Les visiteurs, en particulier les jeunes, ont exprimé, depuis les premières heures de l'ouverture de cette manifestation organisée pour la première fois dans la ville de Batna, leur grand intérêt aux divers stands installés à cette occasion, notamment ceux concernant les conditions d’accès à la Garde républicaine. Les visiteurs présents rencontrés, dont l’étudiant Lyes Naoui, ont accueilli favorablement cette initiative qui a permis de faire découvrir le monde de la Garde républicaine et prendre connaissance des composantes des forces armées et des opportunités qu’elles offrent aux jeunes algériens désirant y accéder. Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 20 avril, englobe une exposition diversifiée sur la Garde républicaine comprenant des photos, des tenues, des équipements et des armes et autres affiches mettant en exergue les activités de ce corps d'arme et l’histoire de sa création.

Le commandant de l’École supérieure de l’arme blindée, le général major Mohamed Omar, a indiqué, à cette occasion, que cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de communication pour l’année 2017, validé par le Commandement supérieur de l’Armée nationale populaire (ANP). Elle vise l’identification des missions, des spécialités et des réalisations effectuées par ce corps militaire dans le cadre du programme de développement et de modernisation. Le représentant du commandement de la Garde républicaine, le colonel Ismail Kamaleddine, chef du service communication, a précisé que l’objectif de cette manifestation, la deuxième du genre après celle organisée à Tlemcen, est de permettre aux enfants de la ville de Batna de faire connaissance avec ce corps militaire et de renforcer le lien entre les institutions de l’armée et les citoyens, tout en consolidant une relation professionnelle avec la presse nationale, à travers la création de canaux de communication plus efficaces. La cérémonie d’ouverture de ces journées d’information a été organisée en présence des autorités locales civiles et militaires.