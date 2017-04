Anniversaire de l'indépendance de la Syrie : Le Président Bouteflika forme le vœu de voir le dialogue aboutir au règlement de la crise

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue syrien, Bachar El-Assad, à l'occasion du 71e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il s'est félicité du niveau des relations bilatérales, formant le vœu de voir les rounds de dialogue syrien aboutir au règlement de la crise que traverse la Syrie. «Il me plaît, à l'occasion de la célébration par la République arabe syrienne du 71e anniversaire de son indépendance, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs, priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder santé et bonheur et de réaliser les aspirations de votre cher peuple à la reconstruction dans le cadre de la concorde et de l'entente nationales», a écrit le Président Bouteflika, dans son message. «Je saisis cette occasion pour vous faire part de notre satisfaction du niveau des relations unissant nos deux pays frères et vous dire que nous suivons avec intérêt les développements de la crise que traverse votre cher pays», a ajouté le Chef de l'État, formant le vœu de «voir les rounds de dialogue syrien aboutir au règlement de la crise et au rétablissement de la paix et de la stabilité auxquelles aspire le peuple syrien frère».