Crise yémenite : M. Mohamed Aloui El Yazidi salue la position de l'Algérie

L'ambassadeur du Yémen à Alger, Mohamed Aloui El-Yazidi, a salué le souci de l'Algérie d'aider son pays à surmonter la situation difficile qu'il traverse, indique un communiqué du Conseil de la nation. Le diplomate yéménite, qui a été reçu par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a évoqué la situation qui prévaut au Yémen et les efforts consentis pour le rétablissement de la stabilité, et salué le souci de l'Algérie d'aider son pays à surmonter cette situation difficile, précise le communiqué. Pour sa part, M. Bensalah a assuré que l'Algérie ne ménagera aucun effort, pour que cesse l'effusion de sang au Yémen et que ce pays frère puisse préserver son unité. La rencontre a été mise à profit pour aborder les relations bilatérales.