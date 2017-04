Le Coin du copiste : Patrimoine mondial

La conservation comme la préservation de tout ce qui a trait au patrimoine culturel d’un pays suppose tout un programme de conception pour la restauration des biens dont la valeur de par le monde n’est pas seulement d’ordre historique et civilisationel, mais constitue sur le plan matériel un bien qui, sous d’autres latitudes, se monnaye tant il est vrai que certains organismes internationaux travaillent inlassablement à sa restauration, à l’instar des sites connus dans toutes les sociétés, qu’elles soient occidentales ou orientales. Ces sites, dont la protection contre les dommages et l’usure causés par le temps devient un impératif aujourd’hui —car ils témoignent de la trace de l’homme sur une terre donnée—, peuvent sur un autre plan être exploités comme des destinations touristiques privilégiées et servir de ce fait l’économie d’un pays. Aussi, peut-on applaudir des deux mains lorsque des initiatives sont prises sous la forme d’échanges culturels entre des pays dont les modelages historiques présentent une apparence différente s’agissant de leurs sites culturels les plus prisés qui, dans certains cas de figure, nécessitent une prise en charge immédiate et une sérieuse collaboration. Nous en voulons pour preuve cette exposition qui promet d’apporter beaucoup de découvertes et qui porte l’intitulé « Culture assaillie». L’événement, sur proposition faite par l’ambassade des Pays-Bas en Algérie, se tiendra à Alger avec la collaboration du Musée national du Bardo. Elle sera inaugurée le 22 de ce mois et ouverte au public qui pourra se déplacer nombreux pour admirer les travaux exposés à partir du lendemain et ce, jusqu’au 22 mai : « Révélant vingt photos réunies par la Commission Nationale de l’UNESCO aux Pays-Bas, l’exposition entend mettre en avant l’état de plusieurs sites culturels protégés de par le monde et ce, à travers l’objectif de photographes internationaux », indique le site culturel que nous avons consulté, qui ajoute, pour information : « A travers cette exposition, les organisateurs entendent « illustrer l’état d’un patrimoine dont la valeur culturelle universelle est inestimable »». On sait que la photographie reste un procédé artistique qui illustre le mieux —à travers des prises détaillées et sous des angles de vue multiples— l’échantillon des biens et panthéon culturels entre monuments historiques, ruines romaines, anciennes églises ou lieux de culte, figures préhistoriques qui témoignent de l’ampleur et de la richesse historique qui se dévoile au-delà du temps à travers l’architecture. Tous ces vestiges laissés par l’homme, qui n’ont pas été altérés par le temps et les guerres destructrices, méritent l’attention de tous.

Dans tous les cas, ils sont représentés au travers d’un ensemble de photographies qui illustrent leur emplacement dans les cités du monde, tout en donnant au spectateur un aperçu exhaustif de leur ancienne construction.

L. Graba