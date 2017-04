« DZ Comedy Show » : Jury, dites-vous ?

Les téléspectateurs de la télévision publique ont certainement suivi avec attention l’émission « DZ Comedy Show » de 1ère prime par le bais de laquelle des comédiens en art humoristique de « One Man Show » passent devant un jury pour être selectionnés pour la finale en fonction de leurs prestations de quelques minutes sur scène et ce, devant un jury composé de comédiens que l’on a l’habitude de voir dans les sitcom à la télévision ou au théâtre. Jusqu’ici les choses peuvent passer normalement, mais le dilemme est pourtant plus profond qu’on ne l’imagine, car ce jury, contrairement à l’émission de « Alhan oua Chabab » dont la composante regorge d’éminents musiciens et professeurs de musique reconnus sur la scène artistique pour leurs œuvres artistiques de grande valeur, même si comparaison n’est pas raison, là, y a pas photo, dirions-nous. Même les profanes dans ce genre d’art humoristique n’ont pas été à la hauteur, de l’avis des membres de ce jury. S’agissant de la prestation des candidats à ce concours artistique, une initiative louable, il va falloir très sérieusement requalifier la composante du jury de sélection, mis à part le metteur scène de théâtre M. D. Jeriou qui excelle par ses remarques pertinentes et justifiées. Après les prestations des candidats, les autres membres du jury, jeunes pour la plupart et ne cumulant pas une longue expérience dans ce domaine, ne peuvent en aucun cas juger en toute lucidité de la prestation du candidat qui passe devant eux pour appuyer sur le buzzer et disqualifier l’un ou l’autre. Et c’est l’avis de toutes les personnes du monde de l’art que l’on a interrogées à ce sujet : ces comédiens membres du jury sont pétris de talent, mais ne peuvent pas prétendre évaluer la prestation d’un candidat avec cette facilité déconcertante qu’ils affichent dans leurs propos d’évaluation, pour la simple raison que porter un jugement n’est pas chose aisée, surtout lorsque l’on manque d’expérience et cela peut détruire la carrière d’un talent qui promet. Comme exemple d’illustration, on citera cette jeune fille de 15 ans qui a joué de fort belle manière son

« One woman show » et toute la salle était subjuguée, à en juger par les salves d’applaudissements nourris de l’assistance, mais qui, contre toute attente, n’a pas eu le mérite d’être « repêchée». Et puis l’autre ventriloque qui a brillé de mille feux sur le plancher, un genre d’art inconnu jusque-là en Algérie, mais les remarques émises par le jury donnent le tournis. Un autre candidat de Tissemsilt qui a versé des larmes, lui qui croyait dur comme fer à sa sélection, mais qui a dû déchanter. De tels cas de figure ont été nombreux durant cette émission qu’il faut certes encourager, mais à condition que les prestations soient jugées à leur juste valeur pour que cela puisse faire émerger des graines de star au sens propre du terme dans ce domaine artistique, qu’il s'agisse d'un homme ou d'une femme, appelé seul en scène ou spectacle solo, un spectacle de variétés donné par un artiste seul sur scène. Les spectacles solos sont souvent utilisés par les humoristes et les conteurs, d’où la difficulté à s’afficher en spectacle pour faire rire la foule. C’est bien de dire que la critique est facile, mais l’art est difficile, messieurs les membres du jury.

A. Ghomchi