Diversification langagière : une réalité

Les participants à la journée d’études sur « les politiques linguistiques en Algérie entre les manifestations de la réalité linguistique et défis politiques », organisée à l’Ecole nationale supérieure des sciences politiques (ENSSP), sont unanimes pour affirmer que l’Algérie est un pays qui possède différentes langues et cultures, axant leur analyse sur l’importance d’exploiter cette richesse en faveur d’une fortification de notre identité.

Lors d’un débat sur cet intéressant thème qui traite de l’identité algérienne, en présence d’enseignants universitaires, le modérateur de la rencontre et de l’équipe de recherches, M. Lokman Megraoui, a considéré que « l’Algérie véhicule cette richesse langagière, et nous remarquons cela à travers les réformes entamées depuis 2011 et en la concrétisant dans la nouvelle constitution de 2016 ». Dans le même cadre, l’intervenant a attiré l’attention de l’assistance sur « l’ouverture d’esprit de l’élite algérienne et des responsables qui utilisent les langues sans aucun complexe d’infériorité », malgré le fait que le colonialisme ait marqué sa présence durant de longues périodes au Maghreb, essayant d’imposer sa culture et son identité aux autochtones. Dans ce cadre, un des intervenants de l’université de Tébessa, Samir Kim, a expliqué la dualité et le dualisme de la langue, « qui ont un rapport étroit avec le facteur du colonialisme, en ce sens que la France avait tenté d’enraciner une politique de la langue en Algérie », confisquant les espaces de recherches qui utilisent l’arabe comme langue d’enseignement et d’apprentissage, en mettant en œuvre des espaces de recherche, en direction des Algériens, afin de leur inculquer les idées de la France coloniale. Les différents participants ont considéré aussi que la maîtrise de plusieurs langues aide aussi à lutter contre le racisme, et pousse à bien accueillir autrui.

A noter que les conférenciers ont abordé aussi les enjeux qui font la réalité politique linguistique en Algérie et les défis y afférents, étant donné que la réalité linguistique en Algérie est pluraliste.

Hamza Hichem

------------////////////////

Dr Mustapha Saidj : «nous avons organisé 72 rencontres»

Le directeur de l’Ecole nationale supérieure des sciences politiques (ENSSP), Mustapha Saidj, a fait savoir que son administration a organisé depuis le lancement de l’année universitaire 2016-2017 plus de 70 rencontres pédagogiques, sous forme de journées d’études, séminaires, qui sont une opportunité pour les chercheurs et les doctorants de l’école pour aborder le rapport étroit entre la science et l’actualité.

Dans le même cadre, le premier responsable de l’ENSSP a précisé que son administration continue à organiser ces débats importants pour l’opinion publique.

H. H.