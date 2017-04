Regard : Quand la raison erre dans la ville

Nos artères perdent… la raison. Leur lucidité, aussi. Flâner à Alger n’a rien de bath, ni d’amusant. C’est même désagréable et incommodant, avec tous ces malades mentaux, abandonnés par leurs familles, à leur triste sort faisant ainsi, partie du décor de la ville. Les rues principales, les grands boulevards sont, de plus en plus, envahis, par des hommes et des femmes, à l’allure bizarroïde. Avec leurs vêtements en haillons, leurs cheveux hirsutes et ébouriffés, leurs gestes violents et leur agitation, ils sont facilement « repérables ». Leur passage suffit à semer un petit vent de panique, notamment auprès de la gent féminine qui, il faut le dire, se transforme, l’espace de quelque temps, en proie certaine, pour ces personnes, souvent déchaînées et incontrôlables. En fait, si certains sont trop discrets, rasant les murs, d’autres, sont une véritable « bombe » prête à exploser et faire des dégâts collatéraux, à tout moment. Faire une gymnastique pour éviter que la foudre vous tombe sur la tête, ne servirait même à rien. En effet, que de fois, des femmes ont été battues, traînées par terre, par des dépressifs, acharnés, face à une foule médusée, désarmée ayant du mal à libérer les victimes. Aujourd’hui, on remarque, tous les jours que Dieu fait, des malades mentaux errer dans les villes, avec la « bénédiction » de familles démissionnaires qui continuent, bien que nous soyons au vingt et unième siècle, de considérer la dépression et autres troubles mentaux comme étant un fardeau dont il faut, absolument, se débarrasser pour ne pas dire carrément un tabou. Il n’y a qu’à voir, ces malades, aux corps frêles, occupant les abris-bus, les passerelles et les issues de secours de bâtiments, pour comprendre la détresse de cette population qui subit, dans sa chair, et dans son âme, un déficit flagrant de lits psychiatriques et d’établissements spécialisés, de manière générale, pour leur prise en charge. A l’heure des mutations de la société qui ont généré bel et bien des soucis nouveaux, des problèmes d’un autre genre, l’Algérien, n’est pas à l’abri de la maladie mentale qui touche de plus en plus de personnes, chez-nous. C’est clair que de nouveaux besoins sont nés et rester toujours zen face à certaines situations, n’est pas évident. Péter un plomb, n’est pas à exclure. De nombreuses études le confirment.

Samia D.