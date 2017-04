Démantèlement de deux réseaux internationaux de trafic de drogue : Saisie de 4 quintaux de kif traité à Oran

Après une enquête minutieuse qui a duré plusieurs semaines, les éléments de la brigade antistupéfiants relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran ont réussi à démanteler deux réseaux spécialisés dans le crime organisé.

Cette opération a permis l’arrestation de trois présumés narcotrafiquants, repris de justice âgés de 50 à 55ans. Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya, ce réseau activait à partir de la région frontalière de l’ouest du pays vers d’autres villes du pays. L’enquête approfondie menée par les services compétents et l’exploitation des informations résultant des dernières opérations de saisies menées par la même brigade, ont permis l’arrestation de ces présumés narcotrafiquants et en leur possession plus de 4 quintaux de kif traité, et la saisie de sept véhicules dont deux camions qui étaient utilisés dans le transport de la drogue.

La dernière opération d’envergue intervenant dans la lutte contre le trafic de drogue, remontent au mois de février dernier, lorsque la même brigade a mis fin à l’activité d’un important réseau de trafic de drogue, dirigé par le fils de l’un des plus grands barons du trafic international de drogue en l’occurrence Ahmed Zendjabil décédé en 2012. Trois individus âgés de 27 à 28 ans dont le fils de Zendjabil ont été arrêtés par la police et une quantité de plus de trois quintaux de kif traité a été saisie. Le chef du réseau a été neutralisé après une course-poursuite au niveau du 4e boulevard périphérique dans la commune d’Es Sénia.

La quantité saisie provenait des frontières Ouest pour être acheminée vers la wilaya de Ouargla et emprunter, ensuite, le circuit traditionnel à savoir la Libye, le Moyen-Orient et enfin l’Europe, a-t-on indiqué.

Les saisies d’un quintal et deux quintaux opérées séparément par la même brigade avant l’arrestation de Zenjabil, étaient liées à l’activité de ce même réseau. Par ailleurs et concernant la lutte contre le trafic et le vol des véhicules, les services de la police judiciaires ont arrêté deux individus âgés de 47 et 53 ans, présumés impliqués dans une affaire de falsification de documents de véhicules. L’opération a permis la saisie d’une somme d’argent estimée à 689 millions de centimes, une arme à feu de type fusil de chasse, un nombre de cartes crises falsifiées, des cachets humides, un micro ordinateur et deux véhicules dont l’un faisant objet d’un avis de recherche international.

Amel Saher