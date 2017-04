Journée d’échange sur la maladie mentale : Information et prise en charge

La prise en charge des malades mentaux reste très insuffisante en Algérie et les derniers chiffres estiment que 10 à 12% de la population algérienne souffrent de cette pathologie.

C’est ce qui a été déclaré hier à Alger, lors de la journée d’échange et de sensibilisation sur la maladie mentale en Algérie. Organisée par l’association luttant pour l’inclusion des personnes atteintes de maladie mentale en Algérie « Ammal », en partenariat avec vec la Fédération algérienne des Personnes handicapées, cette rencontre a réunit différents spécialistes qui ont insisté la prévention, et mise en place des mécanismes de réhabilitation et l’élaboration de programmes de communication pour l’éducation sanitaire des citoyens en terme de santé mentale.

Ainsi le professeur Mohamed Nedjari, chef d’unité à l’hôpital de Cheraga, a indiqué que les centres de soins relevant de la wilaya d’Alger « souffre d’une surcharge » en matière de prise en charge des malades mentaux. Parmi les propositions émises par le conférencier la nécessiter de répertorier les cinq services de psychiatrie existant sur cinq les secteurs de la capitale par le service de la Direction de la santé de la wilaya d’Alger. Pour notre psychiatre « il reste beaucoup de chose à faire pour cette spécialité telle que la formation des psychiatres, car beaucoup d’entres eux ont quitté le pays pour l’étranger ».



6.000 spécialistes ont quitté le pays



En effet, selon les participants la prise en charge médicale se heurte à des moyens limités. Au-delà d’un manque important de places en hôpital psychiatrique, le nombre de praticiens est en constante diminution et il est estimé que 6.000 spécialistes ont quitté le pays durant la décennie noire sans être remplacés. Face à ces chiffres, un plan national de la santé mentale est en cours d’élaboration.

Le Pr Nedjari a indiqué qu’« un malade mental a une espérance de vie moins qu’une personne normale car il n’a pas la conscience de prendre soin de lui, de faire attention à ce qu’il mange ».

Côté sociétal, la question de la psychiatrie est peu abordée car elle demeure taboue dans la société algérienne. Lorsqu’une personne présente les premiers signes d’une pathologie psychiatrique, la sphère religieuse est la première à être sollicitée et ce en raison d’une méconnaissance d’un phénomène. L’absence de communication et d’information confine ces malades à la sphère privée. Dans la société où la religion est présente dans tous les domaines, la maladie est inévitablement associée à une forme de possession démonique «djins» ou un mauvais sort.

La présidente de l’association Ammal, Soraya Sadoudi a déclaré de son côté «qu’à ce jour, il est nécessaire que tous les acteurs impliqués s’emploient à faire changer le regard de la société sur ces maladies.



Des projets en partenariat

avec des acteurs reconnus



Les personnes malades sont des citoyens à part entière et afin de leur redonner leur place dans la société algérienne et accompagner les familles au mieux, Ammal développe actuellement plusieurs projets en partenariat avec des acteurs reconnus sur le terrain comme la présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées et l’association des amis et parents des malades mentaux ».

La présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées, Atika El-Mammeri, a déclaré que «3.500 enfants sont susceptibles de développer une maladie mentale annuellement en Algérie à cause d’une asphyxie à la naissance ».

Selon la chef de service de néonatalogie du CHU Issaâd-Hassani de Beni Messous, Leila Haridi Messaoud, l’asphyxie néonatale peut être évitée par des actions en amont dans le cadre de la prévention, du suivi des grossesses à haut risque.

Souvent c’est au moment de l’accouchement, surtout chez certaines primipares, qui accouchent pour la première fois, soit elles arrivent en retard pour accoucher soit on n’a pas suffisamment surveillé le travail, car il faut des équipements, comme l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal pendant l’accouchement ». Elle a précisé, à cet effet, qu’« au CHU Beni Messous, il y a un seul appareil en salle de naissance, alors qu’on compte 40 accouchements par jour, donc on ne peut pas surveiller tous les cas pour le dépistage ». Une opération qui doit se faire tôt, afin de pouvoir éviter les asphyxies et les complications.

Wassila Benhamed

5% de la population sujette à la dépression

Le centre hospitalo-universitaire de psychiatrie Drid Hocine reçoit, à titre d’exemple, une moyenne de 20..000 consultations par an. De même, une moyenne de près de 2.000 patients sont hospitalisées annuellement dans cette même structure. Ce qui est loin de refléter les réalités d’une population « maltraitée ». Et qui est d’autant plus sujette à la dépression nerveuse, qui est l’affection mentale la plus fréquente. Dans le monde entier et en Algérie particulièrement, le taux de prévalence est de 5%. Selon les spécialistes « certains guérissent, d’autres, malheureusement, se suicident ». Et ces situations sont plus fréquentes que l’on tend à le croire. Même si aucune statistique ou étude probante ne sont disponibles, l’on dispose de quelques éléments de comparaison. Il semble d’ailleurs que la courbe des suicides soit alarmante. « En Algérie, nous pouvons largement estimer qu’ils sont 6.000 à mettre fin à leurs jours », avancent les spécialistes ajoutant toutefois que ces assertions sont encore en deçà de la réalité puisque « nombre de suicides sont dissimulés et travestis ».

W. B.