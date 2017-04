Dans la lucarne : Changement à la LFP

Notre football est en train de connaître une profonde « mue » durant cette année 2017. On peut même dire qu’il s’agit d’une année charnière pour le football algérien du fait qu’il est concerné par deux échéances importantes qui sont la CAN 2019, prévue au Cameroun, et les éliminatoires du Mondial-2018 en Russie. C’est vrai que la besogne ressemble aux « 12 travaux d’Hercule », mais… C’est vrai que nous avons désormais un nouveau président de la FAF qu’il faudra ménager du fait que la gestion du football algérien, aussi bien sur le plan des équipes nationales que sur celui des clubs d’élite mais aussi amateurs, n’a jamais été une simple sinécure. Il faudra vraiment être fort sur tous les plans, avec un Bureau Fédéral homogène et compétent pour espérer s’en sortir. C’est vrai que la nouvelle équipe de la FAFqui a pris les rênes du football algérien à Dely Ibrahim, mais aussi au Centre technique des équipes nationales de Sidi Moussa, est en train de se doter de structures afin de bien débuter le travail pour lequel elle a été élue. Mais… Après l’installation du nouveau DTN, Fodil Tikanouine, mais aussi l’entraîneur national, l’Espagnol Lucas Alcaraz, on peut dire que la FAF peut entamer son travail, même si le temps urge. En effet, le match contre le Togo est fixé au 13 juin prochain. C'est-à-dire qu’il ne reste pas beaucoup de temps avant cette échéance très importante du fait qu’elle figure dans les objectifs du nouveau sélectionneur. A côté de cela, l’intérêt pour la structure qui gère notre football au niveau de son élite est de plus en plus grand ces derniers temps. L’annonce, par le président actuel, Mahfoud Kerbadj, d’appeler à une Assemblée Générale Extraordinaire durant la deuxième semaine du mois de mai prochain

(le 17) avait surpris tout le monde du fait que son mandat court jusqu’en 2019. Qu’est-ce qui explique cette soudaine envie de partir ? Il est clair que Kerbadj, qu’on le veuille ou non, a effectué du bon travail, puisque le calendrier du championnat national a toujours été respecté à la lettre. Depuis la phase retour, des interférences, et aussi le fait de ne pas obliger les clubs participants aux compétitions africaines d’avancer leurs matches, ont fait que les choses se sont précipitées, échappant même à tout contrôle. Il y eut alors l’accumulation des matches en retard, au point où certaines équipes en comptaient jusqu’à cinq. On a été alors obligé d’arrêter le championnat jusqu’à leur apurement. Cette situation, faut-il le rappeler, n’a pas joué en faveur de Kerbadj. Là, peut-être, certains présidents de clubs, intéressés par la LFP, voulaient qu’il parte. Ce n’est pas toujours facile de gérer la LFP et de surcroît avec la pression qui devient, ces jours-ci, intenable. Il a donc décidé de déposer sa démission lors de l’AG Extraordinaire. Certes, on lui a demandé de poursuivre son travail jusqu’à la fin de la saison, prévue normalement le 06 juin prochain, mais l’homme a affirmé à ses proches qu’il est vraiment fatigué de continuer à travailler dans un tel milieu, très difficile à sérier. Toujours est-il, certains présidents de clubs sont décidés à le persuader de rester jusqu’à la fin de son mandat, mais… Il est difficile de trouver un homme qui puisse être accepté par tous. Celui du consensus, comme l’on dit. L’ex-président du CRB, Mahfoud Kerbadj, avait su comment contenter tout le monde. Aujourd’hui, il y a un « vent » de changement qui est en train de souffler. Là, faut-il le répéter, personne ne peut l’arrêter, même si ce n’est pas toujours dans le bon sens. A la mi-mai, on sera cependant mieux fixé avec l’organisation de l’AGE. On saura alors s’il présentera sa démission aux membres de l’AGE, et si elle sera acceptée ou pas. Wait and see !

Hamid Gharbi