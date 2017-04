Handisport : Une journée consacrée aux médaillés paralympiques

La seconde "Journée du souvenir", organisée par le Comité olympique et sportif algérien (COA) aura lieu le samedi 22 avril à partir de 9h00 au Musée olympique et sportif et sera consacrée aux médaillés paralympiques algériens, a-t-on appris, dimanche, de la Fédération algérienne handisport (FAH). "Tous les médaillés paralympiques algériens, depuis la première sortie en 1992 à Barcelone, seront présents avec leurs consécrations et raconteront leur participation aux différentes éditions des jeux Paralympiques", a expliqué à l'APS, le directeur technique national (DTN) de la FAH, Zoubir Aichaine, ajoutant qu'une exposition sera également organisée à cette occasion. Il est à rappeler qu'en sept éditions auxquelles ils ont participé, les athlètes paralympiques algériens ont remporté un total de 73 médailles (23 or, 18 argent et 32 bronze).