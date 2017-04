Jeux de la Solidarité islamique 2017 : Ameur Chafik succède à Taoufik Korichi

Ameur Chafik, technicien à la Direction technique nationale et instructeur CAF a été nommé entraîneur en chef de la future sélection olympique de football appelée à prendre part aux Jeux de la Solidarité islamique prévus du 11 au 22 mai à Bakou (Azerbaïdjan), a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF). La nomination de Ameur Chafik intervient après la démission de Taoufik Korichi de la Direction technique nationale de la FAF samedi dernier pour des "raisons personnelles". Korichi avait dirigé les deux premiers stages effectués par la future sélection olympique algérienne en prévision du rendez-vous de Bakou. Ameur Chafik qui a suivi toutes les étapes qui ont précédé la mise sur pied de cette sélection, dirigera le groupe lors des deux prochains stage dont le troisième est en cours au Centre technique national de Sidi Moussa, alors que le quatrième se déroulera la semaine prochaine juste avant de s'envoler pour Bakou. Ameur Chafik sera assisté dans sa mission par Cherifi, préparateur physique, et Gritli, entraîneur des gardiens de but. Au tournoi de football des Jeux de la Solidarité islamique, l'Algérie a hérité du groupe B avec la Turquie, Palestine et Oman. Le groupe A est constitué du pays hôte Azerbaïdjan, Maroc, du Cameroun et de l'Arabie Saoudite. Les deux premiers se qualifieront pour les demi-finales.