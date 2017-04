MC Alger : Mouassa pas inquiet par la nouvelle programmation

L'entraîneur du MC Alger (Ligue 1 Mobilis) Kamel Mouassa a indiqué qu'il n'était pas inquiet par la nouvelle programmation de la Ligue de football professionnel (LFP), même si son équipe sera appelée à disputer plusieurs matchs en un laps de temps court. "Personnellement, je préfère avoir une équipe qui joue trois matchs par semaine plutôt que d'avoir quinze entraînements. C'est un programme chargé certes, mais toutes les grandes équipes jouent sur trois fronts", a affirmé le coach du Doyen à la presse samedi soir. Mouassa s'exprimait à l'issue de la victoire du Mouloudia face aux Tanzaniens de Young Africans (4-0) dans le cadre des 16es de finale bis (retour) de la Coupe de la Confédération africaine (CAF), synonyme de qualification à la phase de poules de l'épreuve (ndlr, défaite 1-0 à l'aller). Selon le dernier calendrier dévoilé par la LFP, le MCA disputera trois matchs de mise à jour du championnat en l'espace de huit jours : le 21 avril face au MC Oran, le 24 avril face au MO Béjaia et le 29 avril devant la JS Saoura. Le club de la capitale reste engagé également en Coupe d'Algérie où il affrontera l'ES Sétif en demi-finales dont les dates ne sont pas encore connues. "Nous devons continuer dans cet état d'esprit et essayer d'aller le plus loin possible dans cette Coupe de la Confédération. Notre premier objectif de passer pour les poules a été atteint, à nous maintenant de viser plus haut", a ajouté Mouassa.