Belgique : Sofiane Hanni marque un but d’anthologie

C’est incontestablement l’un des plus beaux buts marqués dans les stades d’Europe cette semaine. Sofiane Hanni, l’international algérien, vivement critiqué par le public du RC Anderlecht, revenu dans le onze de départ ce dimanche lors du déplacement à Ostende, a inscrit un but venu d’ailleurs, offrant au passage une victoire précieuse aux siens (score final 0-1). Sofiane Hanni s’est joué de pas moins de cinq adversaires sur vingt mètres avant de placer le cuir dans l’angle opposé d’un bel intérieur du pied gauche. Un but à la Maradona tel qu’on n’en voit plus aussi souvent les week-ends. Une belle réponse aux attaques du public qui l’a beaucoup critiqué après ses récentes prestations, ce qui lui a valu d’ailleurs d’être relégué au banc des remplaçants. L’Algérien, promu capitaine dès son arrivée l’été dernier, doit avoir fait taire les critiques à son égard pour le restant de la saison. « Je comprends que je me fasse parfois siffler, surtout que la semaine passée j’étais moins bien et que j’ai raté des passes inhabituelles. Je voulais donc montrer que je suis toujours là et qu’on a besoin des supporters aussi quand on est moins bien », a déclaré l’Algérien à la fin du match. Leader des Play off, le RSC Anderlecht conforte ainsi son avance de 7 points sur Bruges qui se déplace chez Zulte-Waregem.

Amar B.