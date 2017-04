Compétitions Africaines (avant la phase des groupes) : Bilan mitigé pour les clubs algériens

Avant la phase des poules, deux équipes seulement sur quatre ont quitté prématurément la compétition. La JSS fut la première formation à être sortie de la course. Pour sa première participation, l’équipe phare du Grand-Sud du pays n’a pas réussi à passer le premier tour des éliminatoires. Les camarades de Djalit ont été écartés par Enugu Rangers (Nigeria). L’expérience a fait défaut aux joueurs de la JSS qui se sont distingués par leur naïveté dans le comportement avec la compétition continentale. De son côté, la JSK a été stoppée aux portes de la phase des groupes. Le plus expérimenté et plus titré des clubs algériens a été éliminé par un autre grand d’Afrique, à savoir le TP Mazembé. Les Canaris, déjà en difficulté en championnat, sont tout simplement tombés sur plus forts. Malgré une occasion nette de Boulaouidat en première période et le poteau de Benaldjia, dans le dernier quart d’heure, les protégés du duo Rahmouni-Moussouni n’ont pas réussi à élever le niveau pour venir à bout de l’équipe de la RD Congo. La JSK qui faisait trembler le continent a nettement perdu de sa superbe. Pour leur part, les deux formations de la capitale ont brillamment accompli leur mission. Pour le dernier tour avant la phase des poules, l’USMA à disposé du Rail Kadiogo (Burkina Faso). Le Mouloudia a, quant à lui, écarté de forte belle manière le représentant tanzanien. Battus par le score étriqué de 1 à 0, les protégés de Mouassa se sont imposés, au stade du 5-Juillet, par le score fleuve de 4 à 0, face aux Young Africans. Un bilan, pour le moins, mitigé.

Rédha M.