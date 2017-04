Grand Angle : L’arme de la grève de la faim

Le 17 avril est la Journée internationale de solidarité avec les prisonniers palestiniens. À cette occasion, des Palestiniens détenus dans les prisons de l'occupant israélien ont entamé hier une grève de la faim collective, à l'appel de Marwan Barghouthi, leader de la deuxième intifadha et lui-même condamné à la perpétuité. Cette journée, observée depuis 40 ans par les Palestiniens, vise à mettre la lumière sur les conditions de détention insupportables et illégales auxquelles il y a lieu d’ajouter la détention administrative, que fait subir Israël aux détenus palestiniens depuis des décennies. Selon une ONG, environ 800.000 Palestiniens sont passés par la case prison d’Israël depuis 1967. Des pratiques israéliennes «institutionnalisées» et qui ont, affirme-t-on, «pour objectif de casser la structure sociale en Palestine occupée et de briser la volonté de résistance à l’occupation». En effet, en faisant subir aux détenus palestiniens, dont des femmes et des mineurs — garçons et filles —, les pires sévices et en les privant de tous leurs droits consacrés pourtant par les Conventions des droits de l’homme, Israël espère à terme dissuader la jeune génération de reprendre le flambeau et de poursuivre la lutte pour arracher ses droits légitimes. Mais l’occupant israélien ne prend pas en compte dans ses calculs la détermination du peuple palestinien. Pour preuve, il n’existe pas de famille en Palestine qui n’ait connu la prison pour l’un des siens, rappelle-t-on avec fierté. Dès lors, quelle autre preuve faut-il brondir pour qu’Israël et le reste du monde admettent une fois pour toutes que la lutte du peuple palestinien durera tant qu’il n’aura pas été rétabli dans ses droits légitimes ? Les détenus palestiniens dans les geôles israéliennes, en dépit des mauvais traitements, voire de la torture infligés, refusent d’abdiquer. Ils continuent de lutter. La grève de la faim observée est, pour eux, la seule arme dont ils disposent. Une arme à laquelle ils recourent pour dénoncer leurs conditions de détention, mais aussi pour attirer l’attention de l’opinion publique internationale. Dans une tribune envoyée au quotidien New York Times, Marwan Barghouti explique, depuis sa prison de Hadarim, dans le nord d'Israël, que cette grève visait à «mettre fin aux abus» de l'administration pénitentiaire. «Israël a établi un système judiciaire à deux vitesses, un apartheid judiciaire qui garantit une impunité pour les Israéliens ayant commis des crimes contre des Palestiniens, et criminalise la présence et la résistance palestinienne»,

écrit-il.

Nadia K.