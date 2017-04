Corée du Nord : Moscou espère que Washington n’agira pas « unilatéralement »

La Russie espère que les États-Unis n'agiront pas de manière «unilatérale», pour régler le problème des programmes balistique et nucléaire nord-coréens, a affirmé, hier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. «J'espère qu'il n'y aura pas d'actions unilatérales comme celles que nous avons vues récemment en Syrie», a déclaré M. Lavrov, lors d'une conférence de presse commune à Moscou avec son homologue sénégalais Mankeur Ndiaye, en référence au bombardement d'une base de l'armée syrienne par Washington. «Nous n'acceptons pas les aventures nucléaires et balistiques de Pyongyang, en violation des résolutions de l'ONU, mais cela ne veut pas dire qu'il est dès lors possible de violer le droit international en utilisant la force» contre la Corée du Nord, a-t-il poursuivi. Le vice-président américain Mike Pence a déclaré, lundi, lors d'une visite de la zone démilitarisée (DMZ) séparant les deux Corées, que les États-Unis souhaitaient parvenir à la sécurité par «des moyens pacifiques, grâce à la négociation», mais que «toutes les options sont sur la table» pour traiter avec la Corée du Nord. Il a appelé Pyongyang à ne pas tester la «détermination» de Donald Trump sur la question nucléaire ni la puissance de l'armée américaine. «S'il faut interpréter cette formule comme une menace d'utiliser la force de manière unilatérale (...), alors c'est bien sûr un chemin dangereux», a déclaré M. Lavrov. Le chef de la diplomatie russe a dit espérer que Washington «se tiendra à la ligne que le Président Donald Trump a énoncée à de nombreuses reprises, lors de la campagne électorale». Ces déclarations interviennent au lendemain d'un nouvel essai — raté — de missile par la Corée du Nord, qui a considérablement accéléré depuis un an le développement de ses programmes interdits par la communauté internationale.