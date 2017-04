Syrie : Des centaines de manifestants sur le Golan occupé

Des centaines de Syriens ont défilé hier sur le plateau du Golan occupé par Israël, à l'occasion du 71e anniversaire de l'indépendance de la Syrie, scandant des slogans hostiles à l'occupant sous des portraits du Président syrien Bachar El-Assad, ont rapporté des médias. «Dieu protège la Syrie» et «À bas l'occupation», ont-ils scandé dans le village de Massaadeh, alors que chaque année, le 17 avril, la Syrie célèbre le départ du dernier soldat français de son territoire en 1946. Le plateau du Golan est syrien, mais Israël occupe depuis 1967 et a annexé 1.200 km2. Opposants et partisans du gouvernement syrien dans le Golan se sont ainsi retrouvés sur un point : l'opposition à l'occupation israélienne, selon ces médias. «Nous restons attachés à notre identité syrienne et nous poursuivons la résistance nationale», a ainsi affirmé Nasser Ibrahim, un des organisateurs du rassemblement, cité par l'AFP. L'annexion israélienne du Golan n'est pas reconnue par la communauté internationale, qui considère toujours le territoire syrien. Environ 510 km2 restent sous contrôle syrien. (APS)