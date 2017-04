Radieuse : hommage au regretté Naïr et au WA Tlemcen

Samedi dernier, l’association Radieuse, présidée par Chafi Kada, a rendu un vibrant hommage à la famille de l’ancienne star du Widad, Naïr Seddik, décédé l’année dernière après une douloureuse maladie.

Naïr Seddik, qui était l’un des meilleurs joueurs du WA Tlemcen des années 1980, est resté fidèle à son club, malgré les nombreuses offres d’équipes huppées de l’élite. Il fut aussi un exemple sur le plan de la discipline et de l’éducation. Depuis son décès, sa famille vivait dans un grand anonymat et dans des conditions très pénibles. Ce qui a fait que la visite- surprise de la Radieuse et le geste de Mobilis, qui a remis une omra alors que Chafi Kada, accompagné de Benchiha Nacer, ont remis un diplôme de reconnaissance, des cadeaux et des médailles à la famille, ont créé la joie au sein de la famille.

Madame Hayat Naïr, qui n’a pas caché son émotion devant ce geste qui lui a mis du baume au cœur, a remercié vivement cette bonne initiative et cette reconnaissance et fière que son époux ait bien rempli sa mission sportive et humaine.

Dans un autre contexte, la Radieuse s’est rendue au complexe sportif Akid-Lotfi où elle a honoré l’ensemble des staffs administratif et technique du WAT, ainsi que les joueurs, à l’occasion du match contre le RCB Oued-Rhiou. La Radieuse a remis une grande coupe, des médailles et des cadeaux. Elle a fêté, avec les supporters widadis, le retour du club en Ligue Deux.

Les ex-joueurs du WAT, Kherris, Benyamina et Hebri, ont été satisfaits par cette distinction remise par Chafi Kada, qui a souhaité au WAT de renouveler cette opération et de revenir parmi l’élite.