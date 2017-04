France (33e j) : Bastia-Lyon arrêté à la suite d’échauffourées

Lyon, après les incidents en Europa League jeudi face au Besiktas, a connu dimanche un nouvel épisode violent à Bastia lorsque des supporteurs corses ont attaqué des joueurs lyonnais à l'échauffement, et le match de la 33e journée du Championnat de France a été officiellement arrêté. «Suite au nouvel incident intervenu à la fin de la première période, la LFP (Ligue de football professionnel) a décidé d'arrêter définitivement la rencontre SC Bastia-Olympique Lyonnais», a annoncé la LFP dans un communiqué. Le coup d'envoi de la rencontre avait déjà été retardé de près d'une heure par une première altercation avec une cinquantaine de supporters lors de l'échauffement des Lyonnais. «Des supporters bastiais sont entrés sur la pelouse pour s'en prendre aux joueurs lyonnais qui terminaient leur échauffement», a indiqué ensuite le compte Twitter officiel de l'OL. Les deux équipes ont ensuite regagné leur vestiaires et le coup d'envoi de la rencontre, prévu à 15h00 GMT, a été retardé. Alors que les Lyonnais terminaient leur échauffement, une cinquantaine de supporters bastiais ont pénétré sur la pelouse pour s'en prendre violemment à une partie de l'équipe rhodanienne et de son staff. La sécurité du club s'est rapidement interposée pour protéger les Lyonnais. Après quelques minutes de bousculades, de coups et d'insultes, les membres de l'Olympique Lyonnais sont retournés au vestiaire et les supporters ont, eux, regagné leur tribune.