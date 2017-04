M. Sellal reçoit le ministre azerbaïdjanais de la Justice : Renforcement de la coopération

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu, à Alger, le ministre azerbaïdjanais de la Justice, Mamedov Fikret, en visite de travail en Algérie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Cette rencontre a entre autres permis «l'évaluation des relations de coopération qu'entretiennent les deux pays, en mettant l'accent sur la nécessité de consolider les relations bilatérales dans différents domaines d'intérêt commun», a précisé la même source. Les échanges ont également porté sur la coopération et l'entraide judiciaires entre les institutions des deux pays, a ajouté la même source. L'audience, qui s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a par ailleurs été l'occasion, pour les deux parties, «d'échanger leurs vues sur l'évolution de plusieurs questions d'intérêt commun liées à l'actualité internationale», a souligné le communiqué.



Mémorandum d’entente pour la coopération juridique et judiciaire



L'Algérie et la République d'Azerbaïdjan ont signé, hier, leur premier mémorandum d'entente pour la coopération juridique et judiciaire. Le document a été signé à Alger par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, et son homologue azerbaïdjanais, Fikret Mamedov. À l'issue de la cérémonie de signature, M. Louh a affirmé que la signature de cet accord, le premier dans le domaine de coopération juridique et judiciaire permettra aux deux pays d'échanger leurs expériences et de consolider leur coopération bilatérale. Il a fait savoir que les deux pays examinaient la possibilité de signature d'accords en matière d'extradition de criminels et de coopération pénale. M. Louh a rappelé les avancées réalisées par l'Algérie en matière de réforme et de modernisation de la justice, et l'adaptation de son système juridique aux développements internationaux, évoquant les amendements introduits à la Constitution en 2016. À cet égard, il a mis en avant l'intérêt particulier porté par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la mise en œuvre des réformes qui visent à garantir les droits et libertés des citoyens, «pour préserver la sécurité et la stabilité». Il a mis l'accent sur les efforts consentis dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, notamment le terrorisme, passant en revue les grands axes de l'approche globale adoptée par l'Algérie dans la lutte antiterroriste et qui repose sur la coopération internationale. Pour sa part, le ministre azerbaïdjanais de la Justice a fait part de la disposition de son pays à élargir les domaines de coopération bilatérale, notamment judiciaire, et exprimé son souhait de bénéficier de l'expérience algérienne dans l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans le secteur de la Justice. Après avoir salué le modèle de l'Algérie, M. Mamedov a estimé que la modernisation du secteur de la Justice avait une portée internationale, au regard de son impact positif pour la protection des droits de l'homme.

Il a rendu hommage au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ses inestimables efforts déployés dans ce sens. M. Mamedov a visité le centre de personnalisation de la puce de signature électronique, où il a reçu des explications sur le fonctionnement de cette structure et les facilités administratives offertes au citoyen.