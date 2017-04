MDN : Découverte du cadavre d’un terroriste et destruction de 5 casemates

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 15 avril 2017, à Skikda/5e RM, le cadavre du terroriste dénommé F. Khodja dit "Abbès". Un autre détachement a détruit, dans le même secteur, cinq casemates et six mines de confection artisanale», indique un communiqué du MDN.

«Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Tlemcen/2e RM, un camion chargé de 500 kilogrammes de kif traité À Tamanrasset, Bordj Badji-Mokhtar et In Guezzam/6e RM, des détachements de l'ANP ont arrêté deux contrebandiers et saisi un camion, deux véhicules tout-terrain et 3.800 litres de carburants», ajoute le communiqué.

«Par ailleurs, des unités des Garde-côtes ont déjoué à Annaba/5e RM, des tentatives d'émigration clandestine de 37 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale», conclut-on.