Staff médical américain à l’hôpital de Tipasa : Réalisation d’interventions chirurgicales délicates

Une équipe chirurgicale, composée de spécialistes algériens et américains, et dirigée par le Pr Pramod Ridi, directeur du Cincinnati Children Hôpital (États-Unis), a réalisé, à l’hôpital de Tipasa, des interventions chirurgicales complexes intéressant des pathologies urologiques diverses, au profit d’une vingtaine d’enfants issus de nombreuses wilayas, a annoncé hier le directeur par intérim de la santé local. «L’objectif visé est de procéder à des échanges d’expériences et d’informations autour des nouveautés en cours en matière de traitement des pathologies urologiques, dont les déformations multiples», a déclaré M. Hamid Ben Belout, lors d’un point de presse animé, à l’hôpital de Tipasa, pour évaluer cette opération, qui se tient du 13 au 18 avril, à l’initiative du ministère de la Santé, en collaboration avec Maghreb American Health Foundation (MAHF). «Cette opération est, également, inscrite au titre du programme du ministère de tutelle relatif à la formation continue des médecins», a-t-il ajouté.

Selon M. Ben Belout, de nombreux patients ont bénéficié, depuis vendredi dernier, d’interventions chirurgicales complexes, réalisées pour la première fois au niveau d’un hôpital algérien, citant, notamment des greffes d’organes au profit d’enfants atteints de sténose ou rétrécissement de l’urètre.



Une vingtaine d’enfants opérés



«La délégation américaine a assuré des examens médicaux spécialisés à des centaines de malades, issus de nombreuses wilayas, avant de présenter les cas examinés, au débat, avec le staff médical algérien», a souligné le responsable. Intervenant à son tour, le Pr Dora Salima, du service de réanimation médicale de l’hôpital Abdelkader- Tighzait de Tipasa, a mis en exergue l’importance dévolue à ce type d’initiatives, dans la formation continue des médecins, se félicitant de la participation, à cette action de formation, de médecins relevant d’hôpitaux universitaires algérois.

«Une priorité a été accordée dans la réalisation de ces interventions chirurgicales aux cas les plus complexes», a-t-elle encore signalé, révélant «la découverte, grâce aux examens effectués, de 50 cas d’enfants atteints de multiples déformations au niveau de l’urètre et de leur appareil génital». Lançant un appel pour faire confiance aux médecins algériens, Pr Dora Salima a souligné les avancées réalisées, ces dernières années, dans le secteur national de la santé, en matière, notamment des maladies à transmission hydrique (MTH), le cancer et la réduction de la mortalité infantile et des femmes enceintes.

Dr Azzedine Stambouli, membre de la Maghreb American Health Foundation (MAHF) et spécialiste en urologie, a pour sa part plaidé pour l’encouragement de ce type d’initiatives caritatives, louant le rôle des autorités locales dans la mobilisation de tous les moyens techniques nécessaires mis à la disposition des staffs médicaux concernés, dont trois salles d’opération. (APS)