Énergie, la nécessaire transition

Le ministre de l'Énergie vient de mettre en avant l'impératif d'améliorer l'efficacité énergétique. Une option qui conditionne la réussite de la transition énergétique et la pérennité du modèle algérien en matière d'énergie à l'horizon 2030, a fait savoir M. Noureddine Boutarfa. Ce choix adopté par l’Algérie ne peut être que juste et judicieux, tant en ce qui concerne le potentiel des énergies alternatives dont dispose le pays, mais aussi au regard des avantages au plan de l’économie de l’énergie. Aussi, les indicateurs énergétiques pour l'année 2030, en matière de consommation d’électricité, notamment, soit 166 térawatt/heures (contre 70 térawatt/heures en 2015), exigent davantage d’efforts dans le sens de l’optimisation des moyens d’exploitation de cette ressource et évoluer vers une mutation énergétique durable. Aussi, les chiffres révélés en 2015 dévoilent que l’industrie consomme 7,6 MTEP/an d’énergie (millions de tonnes équivalent pétrole), soit près de 20,8% de l’énergie finale nationale et près d’un quart de son électricité. Selon ces mêmes données, les branches de l’industrie et des matériaux de construction reçoivent près de 48% de ce volume, suivies des ISMMEE (industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques), avec 22%. L’industrie agroalimentaire consomme 12% du volume global, avec un taux de croissance moyen annuel avoisinant les 8%/an. Des volumes appelés à croître considérablement à l’avenir. Notre pays, qui s’est engagé dans cette direction, à travers un ambitieux programme pour le développement des énergies renouvelables, vise, à long terme, une réduction de sa dépendance aux énergies conventionnelles, et à assurer la sécurité de l’approvisionnement interne. Le programme d’efficacité énergétique, initié dans le cadre de cette stratégie d’intérêt national, a le mérite d’asseoir son processus de mise en œuvre sur la production nationale. Étalé sur la période 2016-2030, le plan d’un montant de 900 milliards de DA (90 Mds de dollars), dont 54% à la charge de l’État, cible des secteurs énergivores, et permettra au pays d’économiser 93 millions de TEP, sans compter les autres avantages en matière de création d’emploi et de préservation de l’environnement. Cette transition énergétique reprise par le nouveau modèle de croissance prévoit, notamment de diviser par deux le taux de croissance annuel de la consommation interne d’énergie (de +6% par an en 2015 à +3% par an à l’horizon 2030), en accordant un juste prix à l’énergie, autrement dit consommer moins et mieux, et en n’extrayant du sous-sol que ce qui est strictement nécessaire au développement.

D. Akila