Péage des autoroutes : les 6 gares de Bouira livrées début 2018

Les six gares de péage de l’autoroute Est-Ouest, au niveau de la wilaya de Bouira, seront livrées «au premier semestre 2018», a indiqué, hier à l’APS, le directeur général de l’Agence nationale des autoroutes (ANA), Ali Khlifaoui.

Les travaux sont en cours pour ces stations de péage installées au niveau de six échangeurs de la wilaya, à savoir deux de Bouira (Est et Ouest), ainsi que celui de Djebahia, Lakhdaria et Ahnif, El-Adjiba, a expliqué le directeur de l’ANA.

Au niveau de la gare d’El-Adjiba et celle d’Ahnif, les travaux avancent à «un rythme moyen». Les entreprises continuent de terrasser les sites des projets, a-t-on constaté sur place, hier. Selon les responsables de l’AGA, pas moins de 48 gares d’accès sur échangeurs, sept gares d’accès en pleine voie, 22 centres d’entretien et d’exploitation, 76 aires de repos et 42 aires de services seront réalisées sur l’autoroute Est-Ouest. Quant à la tarification qui sera appliquée, une fois les projets sont achevés, l’ancien ministre des Travaux publics, M Abdelkader Ouali, avait assuré, en mars 2016, que celle-ci sera «raisonnable et prendra en considération des facteurs socio-économiques».

«Cette tarification sera calculée en fonction de la nature du véhicule, de son volume, ainsi que des coûts des services assurés aux usagers de l’autoroute», avait-il expliqué, lors d’une visite de travail effectuée dans la wilaya de Tlemcen, ajoutant que cette opération se fera sur la base d’une étude approfondie qu’entreprendront l’Agence nationale des autoroutes, et l’Algérienne de gestion des autoroutes (AGA), en coordination avec un bureau international spécialisé.