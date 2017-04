Tramway de Sétif : Arrivée de la première rame d’essai

La première rame du tramway de Sétif, réservée aux expériences dynamiques, est arrivée au centre de maintenance, a indiqué, samedi à l’APS, le président du projet, Salaheddine Benabid. Les expériences dynamiques de ce moyen de transport nécessitent deux rames, dont la deuxième sera livrée «lundi prochain», a précisé M. Benabid, précisant que la date du lancement des essais dynamiques «n’a pas encore été fixée» en raison des travaux d’aménagement et des procédures administratives précédant la phase des essais, a-t-il fait remarquer. Affirmant que ces essais démarreront dès le parachèvement des volets liés aux procédures administratives, le même responsable a rappelé que les essais dynamiques étaient prévus, dans un premier temps, «entre les mois de septembre et d’octobre prochains». Ces essais dynamiques seront effectués, dans une première étape, à la cité des 300 logements sur une distance de 300 mètres et se poursuivront progressivement tout au long de la ligne du tramway sur une distance de 15,2 km, selon la même source qui a indiqué que la réception des rames du tramway est programmée entre les mois d’octobre et de novembre prochains. Le projet du tramway de Sétif, dont le taux d’avancement des travaux a atteint 70 %, amorce la partie restante concernant l’installation des rails sur 1,8 km des 15,2 km de ce moyen de transport moderne, a-t-on noté, ajoutant que ce volet est en phase d’aménagement urbain. Le même responsable a indiqué que le tramway de la capitale des Hauts-Plateaux sera réceptionné, dans les délais impartis, «au premier trimestre de l’année 2018».