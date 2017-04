Permis de conduire et carte d’immatriculation biométriques : Lancement imminent

La constance des directives du Chef de l’État au sujet d’une modernisation profonde de l’administration publique n’a d’égale que sa volonté de voir les Algériens complètement émancipés des «carcans» de la bureaucratie, de la corruption et du clientélisme, a souligné M. Bedoui.

«Au secteur de l’Intérieur et des Collectivités locales, la modernisation n’a pas de limite, et grande est notre ambition d’offrir le meilleur des services aux citoyens », ainsi s’est exprimé le ministre de tutelle, M. Nouredine Bedoui, qui a présidé, hier à Alger, l’opération marquant le lancement officiel du permis de conduire biométrique à points et le certificat électronique d’immatriculation de véhicules.

L’événement s’est tenu au siège de l’Imprimerie officielle de Bir Mourad-Raïs, et celui-ci a été rehaussé par la présence de plusieurs invités de marque. Il s’agit du commandant de la gendarmerie nationale, le général major Menad Nouba, du Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, du DG de la Protection civile, le colonel Mustapha Lahbiri, du wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, ainsi que d’autres responsables du ministère de la Défense nationale (MDN). La présence d’autant d’officiels à cette cérémonie du lancement du permis de conduire (PC) à points et de la carte d’immatriculation biométrique atteste de l’importance que revêtent ces deux acquisitions qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre du processus de modernisation de l’administration publique.

« Un processus qui a déjà connu des avancées notables », souligne le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, dans son allocution, en arguant du succès enregistré en matière de délivrance de la carte d’identité biométrique. M. Bedoui fera savoir, à ce propos, que l’attribution de la CNI biométrique, entamée il y a un peu plus d’une année (le 16 janvier 2016), totalise déjà quelque 4 millions d’exemplaires déjà remis par les services des collectivités locales aux citoyens.

« Notre engagement par rapport à la CNI biométrique a été largement respecté », dit le ministre de l’Intérieur qui s’appuie sur ce même chiffre de 4 millions pour certifier son optimiste quant à l’impact, sans doute des plus positifs, qui est attendu du lancement de ces nouveaux acquis qui sont le PC biométrique et électronique à points, ainsi que le certificat électronique d’immatriculation de véhicules. Il s’agit d’« un saut technologique des plus qualitatifs que vient d’accomplir l’administration publique », a encore insisté M. Bedoui. Aussi, les présents à la rencontre d’hier au siège de l’Imprimerie officielle ont assisté aux différentes modalités de confection des nouveaux documents qui « sauront consacrer les objectifs des politiques gouvernementales initiées dans le domaine de la prévention routière et la lutte contre les accidents de la circulation ». Avec ces nouveaux acquis, le processus de modernisation de l’Administration se confirme davantage sur le terrain, et ce, dit encore Bedoui, « en vertu des instructions et orientation du Président de la République qui a suivi, avec un grand intérêt, son évolution et sous l’égide duquel il a été décidé de la mise en place de tous les mécanismes nécessaires à même de faire face aux difficultés rencontrées dans ce domaine ». « À maintes reprises, le Président de la République s’est montré intransigeant dans ses instructions adressées aux membres du gouvernement et qui sont en rapport avec l’affermissement du processus de modernisation du service public », a ajouté M. Bedoui.



Profondes mutations



Le ministre souligne que la constance des directives du Chef de l’Etat, au sujet de la modernisation de l’administration publique, n’a d’égale que sa volonté de voir les Algériens complètement émancipés des « carcans » de la bureaucratie, de la corruption et du clientélisme. Il est donc attendu que ce genre de pratique, à la fois immorales et amorales, seront bannies, après l’entrée en vigueur du PC à points biométrique et du certificat électronique d’immatriculation de véhicules. S’agissant du premier document, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales a assuré de sa fiabilité, permettant, dit-il, de s’enquérir avec précision des données liées à son propriétaire et de la situation de celui-ci vis-à-vis de la loi en vigueur. « À travers l’entrée effective du PC à points électronique et biométrique, c’est tout un système d’information hypermodernisé de gestion des infractions liés au code de la route, et ce en conformité avec les nouvelles dispositions de loi en vigueur qui visent l’objectif d’émergence d’une nouvelle culture de prévention chez le conducteur, non sans durcir pour autant les sanctions contre les contrevenants », a expliqué le ministre de l’Intérieur.

Quant au nouveau certificat d’immatriculation électronique, celui-ci est le fruit, indique M. Bedoui, « d’une révision profonde du système d’immatriculation qui sera à l’avenir géré automatiquement, avec l’introduction des techniques ultramodernes ». « C’est l’aboutissement d’une profonde mutation dans le système d’immatriculation des véhicules qui obéit à la nécessité de faire face à la spéculation dont fait l’objet le marché de véhicules, y compris dans son volet lié à la wilaya de leur immatriculation, ainsi qu’au sujet de l’année de leur mise en circulation ». Ces données, ainsi que les informations détaillées du propriétaire du véhicule ne vont pas apparaître dans le nouveau certificat électronique d’immatriculation, «elles seront toutefois insérées dans la puce incorporée dans ce document», a précisé le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales. M. Bedoui ne manquera pas en outre de mettre l’accent sur l’efficience de ce projet et l’importance qu’il revêt, notamment pour les concessionnaires de véhicules. Au chapitre de la modernisation de l’Administration, le ministre ne manquera pas non plus de rappeler les perspectives attendues dans ce domaine, entre autres la mise en place d’un guichet électronique unique assurant l’ensemble des prestations fournies par les collectivités locales aux citoyens, ainsi que le projet d’APC électronique capable de servir le citoyen à distance. «Ces deux projets s’inscrivent, a-t-il indiqué, dans le cadre de la consécration d’une gouvernance électronique globale, ce qui constitue un objectif cardinal de l’action menée par le ministère de l’ Intérieur et de Collectivités locales.» Enfin, la rencontre d’hier a été clôturée par la signature d’une convention entre ce département ministériel et l’Imprimerie officielle, pour la confection du permis de conduire biométrique à points et le certificat électronique d’immatriculation de véhicules.

Karim Aoudia