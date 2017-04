Avis d’élécteurs : Selon les étudiants

« Nombreuses lois efficaces adoptées par l’APN sortante », au moment où le pays était à feu et à sang, lors des élections de 1995, les Algériens ont pris le chemin des urnes en dépit des menaces et des peurs, pourquoi ne le ferait-on pas aujourd’hui ? », s’interroge Rahal Zoubir, étudiant en gestion. « Il est vrai, je ne me reconnais pas dans les candidats, je ne suis pas suffisamment informé des programmes des différents partis politiques… Je sais que je ne voterai pas pour les candidats sortants qui nous ont déçus… mais ce dont je suis sûr, c’est que j’irai voter même s’il faut que je mette dans l’urne un bulletin blanc, c’est une voix exprimée non ! » et d’ajouter. « c’est une manière d’exprimer mon civisme », poursuit-il.

Désabusé Zoubir ne veut pas tomber dans « le tous pourris », « je suppose qu’il y a des gens intègres. Simplement, on ne les entend pas ou ils ne se présentent pas ».

De son côté Kaid Lynda étudiante en troisième année droit, estime que « l’impopularité de l’institution parlementaire réduite au rôle d’une chambre d’enregistrement peut dissuader plus d’un à renouveler sa confiance, pourtant il y’a eu bien des lois efficaces qui ont été adoptées par ce parlement telles que la loi sur la violence contre les femmes, celle qui incrimine et sanctionne sévèrement les rapts et les crimes contre les enfants, c’est vrai qu’il y’a eu aussi la loi sur les retraites qui n’a pas fait l’unanimité mais on ne peut pas dire que les députés sortants ont chômé », nous lance-t-elle.

« Au delà du choix électoral de tout un chacun, il s'agit d'un droit universellement reconnu et garanti par la Constitution. Pourquoi donc, je rejetterai ce droit ?, s’interroge Rabah, étudiant en sociologie à l’université de Bouzareah. « Si je vais voter le 4 mai prochain, ce n’est pas pour les promesses et les rêves, colportés ici et là par les partis et les candidats mais seulement pour la stabilité et la paix du pays. Parce que nous, en tant qu’étudiants, constatons bien les menaces qui le guettent », assène Adel, étudiant en pharmacie sans ménagement mais toutefois avec « l’espoir qu’on aura peut être un jour des députés intègres, compétents qui représentent réellement le peuple ». « Notre hantise c’est de terminer nos études et nous retrouver au chômage, que peuvent faire pour nous nos élus et nos représentants à l’APN ? Faites preuve d’innovation et d’un peu d’intérêt pour vos jeunes chers députés ! », Interpelle-il les futurs élus de l’hémicycle.

« Les prochaines élections législatives peuvent constituer un signal à condition de respecter le vote des électeurs » estime pour sa part Meriem, étudiante en sciences politiques « le vote est un devoir mais le respect des choix des électeurs aussi car ce choix n’est pas toujours respecté » conclue t-elle.

Farida Larbi