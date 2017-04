Sidi Bel-Abbès : L’université au cœur du débat

Le rôle de l’université dans la promotion de la société et l’accompagnement du développement. Voilà un autre thème d’une grande importance débattu par des responsables qui ont insisté sur la valorisation du savoir et de la recherche scientifique pour guider l’action d’édification du pays. Dans ce cadre, l’université peut jouer un rôle prépondérant avec ses chercheurs et ses spécialistes, et doit être en mesure d’apporter des solutions à la problématique économique et contribuer à l’approche de la diversification et de la rentabilisation des potentialités existantes prônée par le gouvernement. Tous les intervenants s’accordaient à dire que cette université est en deçà des attentes formulées pour l’évolution du pays, se contenant uniquement d’une mission de formation, se limitant à l’organisation des rentrées et des cycles de rencontres scientifiques et se confinant dans un espace purement académique sans aucun impact sur la société et le pays en général. Même si l’on ne cesse de rappeler la nécessité de son ouverture sur le marché national pour adapter ses structures formatives aux nouveaux besoins économiques du pays et stimuler systématiquement son implication dans le processus de développement, il n’en demeure pas moins que de telles perspectives sont peu perceptibles par manque d’engagement de l’élite. Un tel constat n’est pas de nature à faire un quelconque procès à cette institution qui a eu le mérite d’assurer la formation des générations et de participer à l’encadrement de tous les secteurs d’activité mais de relever son manque de détermination dans la maturation d’un véritable projet de société. Le Président de la République avait clamé haut et fort au lendemain même de sa première investiture l’impérative réhabilitation des notions de d’élite, d’effort et de mérite. Un message fort a été notifié à la communauté universitaire pour l’inciter à s’investir dans l’approfondissement du concept de développement et de croissance.

A. Bellaha