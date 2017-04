FMN : Concrétiser le changement

Le président du front du militantisme national Abdellah Hadad a animé, hier, un meeting électoral à Bordj Bou Arreridj où il a déclaré que la politique de son parti n’est pas basée sur les mirages ou les faussespromesses, elle prend son essence dans les préoccupations des citoyens.

Il a, notamment rappelé le respect de la constitution en tant que document national de base, la consolidation des libertés fondamentales, l’indépendance de la justice, la consécration de l’opposition comme partenaire des pouvoirs publics et la préservation des principes de la nation. Il est nécessaire également selon l’orateur de renforcer la liberté d’expression et de consacrer le principe de l’alternance pacifique au pouvoir. Sur le plan économique, le président du FMN suggère le passage d’un système rentier à un autre productif qui ne soit pas soumis aux fluctuations mondiales. L’autosuffisance est un autre principe sur lequel M. Hadad a insisté, mettant en valeur le rôle de l’agriculture qui peut remplacer selon lui le pétrole. Il faut développer aussi le secteur des services.

Le président du FMN a rappelé que la jeunesse est la principale force du pays et a affirmé qu’on ne peut pas attendre du changement avec les mêmes personnes. Il faut ouvrir la voie à de nouvelles têtes a-t-il dit. « Vous avez la chance, a-t-il déclaré aux participants, de concrétiser ce changement. Cela ne peut se faire a-t-il ajouté qu’en votant en masse le 4 mai prochain.

F. D.