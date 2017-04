PT : Pour une équité sociale

La secrétaire générale du Parti des Travailleurs a animé un meeting populaire, hier, à la salle omnisports de Mohammadia devant une grande foule de militants de son parti et de nombreux sympathisants de la région, une ambiance des grands jours régnait dans la salle qui n’a pas pu contenir toute l’assistance. Dans son intervention, la secrétaire générale du PT a mis l’accent sur les axes directeurs de son programme et les candidats de son parti : « Votre présence massive à ce rendez vous constitue une preuve de votre volonté de permettre au Parti des travailleurs de marquer sa présence sur la scène politique ,afin de gagner un nombre important de sièges à l’APN. La SG du PT n’a pas manqué de mettre en relief l’importance de ce scrutin, une façon, dit-elle, de dénoncer la politique prônée par les nouveaux riches en ce sens que ces élections vont se dérouler dans des circonstances exceptionnelles car l’Algérie traverse une étape difficile et est exposé au risque devait elle ajouter. La présence de classes au sein de la société est en soi un danger et une menace pour le pouvoir d’achat des classes moyennes, et c’est pourquoi, notre formation politique œuvre inlassablement à rétablir l’équité sociale parmi la population de l’Algérie profonde. Les électeurs sont en mesure de jouer un rôle prépondérant en accordant vos voix aux candidats de notre parti lesquels sont conscients que les décisions prises actuellement par nos gouvernants sont dictées par des entreprises étrangères. Dans ce contexte, elle a exhorté les électeurs qu’ils soient travailleurs, jeunes, étudiants retraités ou femmes, jeunes et moins jeunes à aller voter massivement et à se mobiliser pour exprimer et faire valoir leurs droits pour le renouveau et le changement. Voter est un acte qui relève d’un droit garanti par la constitution, mais, refuser de voter est également un droit. Néanmoins s’acquitter de cet acte civique est très important, tel est le message qui a caractérisé l' intervention de la secrétaire du Parti des Travailleurs.



Engagements et promesses



Les partis politiques en lice s’activent sur le terrain et font du travail de proximité leur credo pour être à l’écoute des citoyens, le FLN conduit par M. Abdelmalek Sahraoui, tête de liste à ces élections parlementaires était dans plusieurs localités de la wilaya pour rencontrer la population, les militants et sympathisants. Le candidat n’a pas manqué de rappeler l’importance de ce scrutin pour le quotidien des citoyens en ce sens que l’APN est une instance démocratiquement élue par le biais desquelles passent les doléances et les préoccupations de la population dans les domaines de l’emploi, du logement, de l’environnement, de la solidarité, de la culture et des sports et tout ce qui a trait de près ou de loin à la vie des masses populaires. Les engagements cités dans le programme du FLN ont été largement passés en revue par les cadres du parti qui animent ces meetings et rencontres populaires ici et là dans la cite de Béni Chougrane. le développement et l’investissement utile et productif dans tous les domaines ont été le cheval de bataille dans les discours des intervenants. Il est expressément demandé aux électeurs de la commune de donner leurs voix aux candidats qui sont porteurs d’espoir en se rendant massivement aux urnes. Le plan d’action des programmes sera mis en place pour la réalisation des infrastructures manquantes et l’amélioration de conditions de vie des citoyens aussi bien en milieu rural qu’urbain. « Accordez nous votre confiance et vous saurez de quoi nous sommes capables de faire sur le terrain, il ne s’agit pas de promesses chimériques, c’est un serment des enfants de la révolution du 1er Novembre 1954 parmi la famille révolutionnaire de la région, affirment les intervenants. Les autres leaders des partis marquent leur présence comme le PLJ, le MSP, le FNA, le RND et un vibrant hommage a été rendu par le FLN à la mémoire du président Ahmed Ben Bella à Bouhnafia à l’occasion de l’anniversaire de sa mort.

A. Ghomchi