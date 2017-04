Campagne électorale législative, FLN : « Viser la majorité est une ambition saine »

«Nous avons été à la base de la libération et de l’édification du pays. Le FLN est le squelette de l’État, et tout ce qui a été fait, particulièrement depuis 1999, l’a été avec notre bénédiction. Notre génération a ramené l’indépendance, et les prochaines élections nous permettrons de passer le flambeau à la nouvelle génération laquelle devra en premier lieu préserver l’unité de l’Algérie», a-t-il affirmé en direction des militants et des sympathisants du parti, présents en masse au palais de la Culture Malek-Haddad, leur demandant toutefois de ne pas répondre aux provocations des partis concurrents et de faire en sorte que la campagne se poursuive dans un climat calme : « J’ai donné des consignes strictes afin de mener une campagne propre, civilisée, sans invective ni polémique. C’est mon 22e meeting, et je n’ai jamais dépassé les limites que je me suis imposées. Il faut laisser le peuple décider en toute sérénité ». Le SG du FLN qui, au passage, a rappelé les principaux axes du programme du parti, à savoir la promotion de la sécurité et du développement, s’est longtemps attardé sur les réalisations du Front, notamment le logement social. L’orateur a conclu en appelant les militants à sensibiliser le maximum de citoyens sur la nécessité d’aller voter, « la légitimité du scrutin dépendant fortement du taux de participation ».

I. B.