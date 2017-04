Paroles d’urnes : Travail de proximité

Partout dans les grands centres urbains ou les agglomérations rurales, les candidats des 18 formations en lice sont en contact direct avec le citoyen et tentent, chacune en ce qui la concerne, de le convaincre en mettant en exergue les grands axes de leurs programmes, la jeunesse et la compétence de leurs candidats et une place de choix accordée à la femme. Des arguments et des engagements que se proposent d’honorer les candidates et candidats, s’appuyant toujours sur les spécificités de la localité et les attentes de la population mais unanimes dans leurs appels à voter en masse, quitte à voter blanc et faire de cette échéance du 4 mai une juste réponse à tous ceux qui s’aventurent à semer le doute et à discréditer le pays dans une conjoncture qui incite plus que jamais à l’unité et à la préservation de la souveraineté. Bien que restant à l’écoute de préoccupations qui ont trait souvent à l’emploi et au logement en dépit des efforts d’envergure consentis dans une wilaya dont le portefeuille, tous segments confondus, dépasse aujourd’hui les 94.500 logements avec pas moins de 26.508 logements sociaux et 37.000 pour le rural, des représentants de formations politiques n’hésitent pas à revenir sur ces avancées et à rappeler à ceux qui l’ont oublié, l’impact de la décennie noire et les vertus de la réconciliation nationale.

Des moments forts de proximité à travers lesquels des citoyens rappellent pour leur part aux candidats en lice de rester près de leurs électeurs, les accompagner et faire entendre leurs préoccupations au moment où beaucoup d’autres parcourent avec beaucoup d’attention photos et identités de chaque candidat, sur les 1.080 espaces réservés à cet effet.

F. Zoghbi