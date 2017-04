Chlef : Les méthodes classiques privilégiées par les partis

Une grande partie des formations politiques en lice à Chlef ont opté pour les méthodes classiques dans la conduite de leur campagne électorale, en s’appuyant, outre les meetings populaires, sur l’action de proximité, l’affichage et les permanences électorales. Si certains partis préfèrent l’exploitation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, assurées notamment par les réseaux sociaux, en vue de toucher le plus grand nombre possible d’électeurs, parmi les jeunes notamment, d’autres préfèrent de loin l’action de proximité, considérée comme étant le meilleur moyen pour convaincre les citoyens de l’efficience de leurs programmes électoraux, comme affirmé par Tayeb Abadou, directeur de campagne à Chlef du Front de libération nationale.

Un avis partagé par Réda Goumri, un des candidats de la liste du MPA (Mouvement populaire algérien) à Chlef, qui estime que le travail dans le cadre des permanences électorales, tout en se rapprochant des citoyens en faisant du porte-à-porte, entre autres, est « plus valorisant « pour ces derniers (citoyens). Les citoyens de la ville de Chlef ont, pour l'heure, pu prendre connaissance de 12 listes de candidature, affichées un peu partout, sur la vingtaine de partis en lice pour représenter la wilaya à la future Assemblée populaire nationale. Un fait qui a poussé le directeur de campagne du Front El Moustakbal, Ali Salhi, à appeler au respect des sites réservés aux affiches, en vue d’assurer le « succès de la campagne et préserver la propreté de la ville «, a-t-il dit. Il a souligné, en outre, l’adoption par les candidats de son parti de l’action de proximité en se rendant dans les marchés et cafés de la ville, une méthode garante, selon lui, de la présence des citoyens aux meetings électoraux, à l’opposé de la méthode technologique qui voudrait qu’on fasse un clic pour dire «J’aime», avant de disparaître.

Cette dernière méthode (électronique) continue, néanmoins, d'avoir les faveurs du Rassemblement national démocratique (RND) et de l’Alliance MSP, partis fortement présents sur les réseaux sociaux, au titre de la présente campagne électorale. Le chargé de la communication de la campagne de l’Alliance MSP, Fayçal Rahmani, a soutenu, à ce sujet, que s’il est vrai que les candidats de cette alliance s’appuient sur l’action de proximité, leur travail est soutenu par une « forte publicité « sur les réseaux sociaux, expliquant ce choix par la « grande maîtrise « de cette technologie par les candidats.

Il a souligné l’inscription de l’action en cours menée via les réseaux sociaux, autour du programme Al Badil du MSP, au titre du marketing électronique, sur lequel le parti axe son activité, indépendamment de l’action de proximité, l’affichage et les permanences électorales. (APS)