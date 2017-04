Déroulement de la campagne électorale : la HIISE satisfaite

La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) s'est dit satisfaite du déroulement de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai prochain, à sa première semaine, rappelant aux candidats en lice la nécessité de respecter la loi et d'éviter les dépassements. La HIISE a salué, dans un communiqué, «l'esprit de coopération et la compréhension enregistrés de la part des partis politiques et des indépendants en lice, mais aussi des différents médias, en termes de respect des règles juridiques et politiques de la campagne électorale, à travers des programmes électoraux compétitifs, pour laisser à l'électeur la latitude de comparer et de choisir». Rappelant l'obligation de se conformer à la loi, lors de la campagne électorale en cours, la HIISE a appelé tout un chacun à bannir les dépassements, notamment «le recours à la publicité dans les médias pour faire connaître les candidats en lice et leurs programmes ou l'utilisation des réseaux sociaux pour idées ou des messages contraires aux lois en vigueur, à l'éthique du processus électoral et aux us et valeurs de la société algérienne». Elle a réitéré, dans ce sens, sa «détermination» à accompagner tous les partenaires du processus électoral pour «garantir l'application rigoureuse de la loi et assurer toutes les conditions nécessaires à l'organisation d'élections propres, à même d'instaurer un climat de sérénité, de quiétude et de stabilité». La HIISE a exprimé, à cette occasion, le souhait de voir régner «une bonne coopération et une interaction positive» de la part des candidats en lice, se disant «prête à accomplir sa mission de surveillance et de contrôle, consacrée par la constitution et les différentes lois, afin de permettre au citoyen algérien de voter librement, loin de toute pression, contrainte ou influence, en concrétisation de la souveraineté du peuple», ajoute le communiqué. La HIISE n'a pas omis de saluer les efforts consentis par les permanences de wilaya, en restant en contact avec les candidats en lice pour «leur permettre d'exposer leurs programmes dans le respect de la loi et dans le calme total caractérisé par la volonté commune et le souci de toutes les parties concernées et responsables de faire de ces législatives un succès».