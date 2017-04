Processus électoral , M. Bedoui : « le Président de la République s’est engagé à assurer la transparence »

C’est en ces termes que le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales a mis l’accent hier sur l’importance que revêt le prochain scrutin des législatives du 4 mai. S’exprimant à l’occasion de la rencontre marquant le lancement de permis de conduire électronique à points et du certificat d’immatriculation biométrique, M. Nouredine Bedoui a, notamment soutenu que la poursuite de l’exécution du processus de la modernisation de l'Administration est tributaire du choix des compétences au sein des Assemblées élues. «Pour le prochain rendez-vous des urnes, loin de nous l’idée de convaincre quiconque de voter en faveur de tel ou tel candidat. Notre seule volonté est de faire du 4 mai, un événement démocratique majeur où chaque Algérien puisse élire en toute liberté celui qui correspond le mieux à ses aspirations», a soutenu M. Bedoui.

Il a ainsi plaidé pour une participation massive. Une participation qui sera digne d’une «grande fête nationale», à travers laquelle les Algériens adresseront un message fort à ceux qui doutent de leur attachement à l’unité nationale et à leur volonté de bâtir un État fort. Il a assuré par ailleurs de la neutralité absolue de l’Administration, en mettant l’accent sur les moyens humains et matériels mis en place pour garantir le bon déroulement du scrutin.

K. A.