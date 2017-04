Université de Tlemcen : 30 nouveaux laboratoires de recherche

Quelque 30 nouveaux laboratoires spécialisés dans la recherche scientifique et technologique ont été mis en service, hier, à l’université Aboubekr Belkaid de Tlemcen, lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de Youm El Ilm.

Ces nouveaux laboratoires sont ouverts au bloc du nouveau pôle universitaire et offrent toutes les commodités requises pour la recherche. Ils s’ajouteront aux 40 laboratoires déjà mis en exploitation actuellement dans divers domaines encadrés par 1.000 chercheurs toutes disciplines confondues.

L’université de Tlemcen a été renforcée, ces dernières années, par de nombreuses infrastructures dont un centre de comptabilité, un centre d’enseignement à distance, une bibliothèque scientifique spécialisée de 400 places, un espace de recherches et études approfondies. Des travaux de réalisation de nouveaux projets sont en cours dont un centre de sciences de toxicologie, un centre de santé publique destiné à la recherche et un centre de génie de la matière.

A cette occasion, le directeur général de la recherche scientifique et développement technologique du ministère de tutelle, Abdelhafidh Aouaragh a salué ces nouveaux acquis qui ouvriront le champ devant les chercheurs pour atteindre des résultats servant la science et la croissance du pays. Il a rappelé la politique du ministère de tutelle visant à multiplier ce genre de laboratoires à travers les universités du pays pour relancer la recherche et renforcer le développement technologique du pays. Actuelle, plus de 800 laboratoires sont opérationnels dans les universités du pays, rappelle-t-on. (APS)