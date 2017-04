Sétif : Les lauréats de l’intelligence honorés

C’est en présence du wali, Nacer Maskri, et de l’ensemble des autorités civiles et militaires qu’a été commémoré hier à Sétif la journée du Savoir. Cette cérémonie, qui s’est tenue à la maison de la Culture Houari-Boumediène regroupant de nombreux cadres du secteur de l’Éducation, ainsi que des parents et élèves, a permis au directeur de l’éducation, Bezala Abdelaziz, de souligner les symboles forts qui animent de tels moments consacrés à nos penseurs et hommes du savoir et de la connaissance, à leur tête cheikh Abdelhamid. Place sera laissée ensuite à un riche programme culturel qu’entamera cette jeune chorale composée d’élèves de l’école Mehada, avant de très belles opérettes que présenteront les CEM Halitim-Ali et Laghoueg-Abdelhamid, et, la cerise sur le gâteau, pour une prestation de haut niveau de l’opérette de la direction de l’éducation composée essentiellement de professeurs de musique. Une cérémonie qui sera également marquée par la récompense de lauréats de différents concours initiés par la direction de l’éducation, des élèves ayant pris part au colloque national sur la recherche dans le domaine de l’histoire, de même que les meilleurs établissements scolaires dans différentes autres activités.

F. Zoghbi