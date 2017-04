Ecole polytechnique d’Oran : baptisée au nom de Maurice Audin

L’École nationale polytechnique d’Oran (ENPO) a été baptisé au nom du martyr Maurice Audin, jeune mathématicien et militant anticolonialiste ayant épousé la cause nationale, assassiné par les parachutistes du tristement célèbre général Massu. La cérémonie, coïncidant avec Youm El- Ilm, a été présidée par le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Salah Eddine Seddiki, en présence des autorités locales, de représentants de la communauté universitaire locale et du fils du défunt. Dans son intervention, le directeur de l’ENPO, Abdelbaki Benziane, a évoqué la vie de ce militant anticolonialiste, enseignant des mathématiques, arrêté, sauvagement torturé, puis assassiné en juin 1957, durant la bataille d’Alger.

Le même responsable a expliqué que la baptisation de l’ENPO au nom de Maurice Audin n’est pas un choix fortuit, car, a-t-il rappelé depuis sa création en 1970, l’ex-ENSEP et ENSET, devenue à partir de 2012 ENPO, a été investie de la mission de prendre en charge des formations de sciences et techniques, avec une prédominance pour les mathématiques. Le fils de Maurice Audin, Pierre, a qualifié, dans une déclaration à l’APS, cet évènement de symbole fort, appelant les responsables de l’ENPO à relever le défi d’une formation de pointe et de qualité. La cérémonie a été marquée par l’inauguration d’une stèle dédiée à Maurice Audin et érigée dans l’enceinte de l’école. (APS)