Association des oulémas musulmans : elle a formé une génération d’intellectuels

L’association des Oulémas musulmans algériens a œuvré à former une génération d’intellectuels, à travers les écoles coraniques et les associations culturelles, a affirmé, hier à Constantine, le président de la Fondation Cheikh Abdelhamid Benbadis. Ces écoles et lieux d’échange constituaient «des espaces pour réhabiliter la langue arabe et mettre en avant les constantes de l’islam et de l’arabité», a précisé Abdelaziz Filali, au cours d’une conférence portant la pensée réformiste du cheikh Abdelhamid Benbadis, à l’occasion de la célébration de la journée du Savoir (Youm El-Ilm) coïncidant chaque année avec le 16 avril. Le même intervenant a évoqué la détermination de Cheikh Abdelhamid Benbadis et ses disciples «à forger la personnalité algérienne révolutionnaire attachée aux coutumes et traditions authentiques et luttant contre les tentatives d’acculturation durant la période coloniale». De son côté, l’universitaire Mohamed El-Hadi El-Hassani a considéré que la pensée de l’imam Benbadis «était futuriste et n'a jamais été dépassée par les temps modernes», rappelant que le cheikh a voué sa vie à la science, à l’éducation et à l’enseignement. Le conférencier a également mis en exergue, dans ce contexte, «la persévérance et la volonté du fondateur de l'Association des Oulémas musulmans algériens» et sa «détermination à combattre l'ignorance et les maux sociaux de l'époque, induits par le colonialisme, afin de préserver et de sauvegarder les principes et les idéaux socioculturels, religieux et identitaires de l'Algérie». Un hommage appuyé a été rendu, au cours de cette conférence tenue au Théâtre régional de Constantine (TRC), à la figure emblématique et au réformateur Abdelhamid Benbadis par le chef de l’exécutif local, Kamel Abbas, qui a mis en exergue les qualités humaines de cette personnalité historique et l’importance de diffuser parmi les jeunes l’esprit de paix et de tolérance du Cheikh et son inlassable action à défendre la religion et à l'expurger de toutes formes de superstition et de charlatanisme. Des chants patriotiques et autres sur le savoir ont été présentés, à l’instar de Chaâbou El-Djazairi Mouslimoune, par des élèves des établissements scolaires de la wilaya, lors de cette manifestation organisée par la Fondation Benbadis, avec la collaboration de la direction de l’éducation. Des attestations d’encouragement et des livres ont été distribués, à cette occasion, aux dix lauréats du concours de lecture intitulé «Défi de la lecture arabe». Dans la wilaya de Constantine, le programme de célébration de la journée du Savoir a été entamé par le dépôt d’une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha sur la tombe du cheikh Abdelhamid Benbadis.



Inauguration du nouveau siège de la Fondation Benbadis à Constantine



Le nouveau siège de la Fondation Cheikh Abdelhamid Benbadis a été inauguré hier à Constantine. Situé à la rue Larbi-Ben- M’hidi, au centre-ville, le nouveau siège de la Fondation Benbadis était les anciens locaux du quotidien En-Nasr et de la coordination régionale de l’Algérie presse service (APS) réhabilités et aménagés. La réhabilitation de cette structure a été prise en charge par l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI), avec la mise en place d’une enveloppe financière de 2 millions de dinars, selon des explications données, lors de la cérémonie d’inauguration de ce siège présidée par le wali M. Kamel Abbas. L’infrastructure dispose d’une bibliothèque totalisant 10.000 titres de livres sur la pensée réformiste du cheikh Abdelhamid Benbadis, l’association des Oulémas musulmans algériens et l’histoire de l’Algérie, destinés aux chercheurs versés dans ce domaine, a-t-on noté. Ce nouveau siège dispose également d’un bloc pour l’administration et d’une salle de lecture réservée aux étudiants universitaires et élèves, tous cycles d’enseignement éducatif confondus, a-t-on encore ajouté notant que des classes d’enseignement du Saint Coran et d’alphabétisation seront prochainement créées dans cet espace. La Fondation Cheikh Abdelhamid Benbadis totalise actuellement 20 bureaux locaux répartis sur plusieurs wilayas du pays. (APS)