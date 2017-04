Commémoration de Youm El-Ilm, Hommage à des personnalités culturelles et anciens ministres au TNA : Gratitude aux bâtisseurs de la réflexion culturelle

Fidèle à ses traditions, l’association artistique et culturelle 3e Millénaire a rendu un vibrant hommage, samedi après-midi, au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA), à quatre personnalités littéraires, en l’occurrence Z’hor Ounissi, Boudjemaâ Haïchour, Kaddour M’hamsadji et Kamel Bouchama.

En présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, de nombreuses personnalités littéraires et la famille artistique, l’hommage a eu lieu sous les pittoresques sonorités de la zorna et dans une ambiance festive, avec, notamment les nombreux artistes ayant occupé les planches de l’ex-Opéra d’Alger pour gratifier l’assistance nombreuse de bonne musique, mais surtout pour rendre hommage à ces quatre personnalités d’exception. Hormis l’absence de Kamel Bouchama, à cause du retard de l’avion qui devait le ramener de Tébessa, où il animait une conférence, les trois personnalités littéraires se sont dit «heureuses et honorées» de recevoir cette gratitude officielle et populaire coïncidant avec la journée du Savoir. Auteure de nombreux ouvrages et première femme à occuper un poste de ministre, Zhor Ounissi qualifie l’hommage reçu en Algérie de «gratitude et d’énergie pour continuer le chemin». «J’ai été honorée dans différents endroits, notamment dans le monde arabe, mais recevoir un hommage en Algérie a un goût spécial de reconnaissance pour ce que j’ai peut-être pu donner à cette chère Algérie depuis la guerre de Libération nationale jusqu’à nos jours. Recevoir des hommages dans différentes wilayas me donne une sorte de courage et de volonté pour servir davantage mon pays et mon peuple, que ce soit à travers l’écriture, l’engagement dans la société ou la sauvegarde de la culture», a souligné Z’hor Ounissi, à l’issue de la cérémonie.

Ancien ministre et député, également auteur, Boudjemaâ Haïchour, fondateur avec Z’hor Ounissi de la fondation Ibn-Badis, a beaucoup contribué à l’histoire du patrimoine culturel, à l’exemple des travaux sur la réflexion autour du savant Ibn-Badis. Il s’est dit très heureux de cet hommage. «Lorsque un homme de culture est honoré par les institutions de l’État ou par la société civile, c’est un clin d’œil et une aspiration pour celui qui apporte un plus dans la réflexion culturelle, économique, sociale et historique, via des éléments qui peuvent donner des éclairages sur les perspectives de la connaissance de notre histoire et surtout notre patrimoine culturel écrit et oral. Je remercie les organisateurs de cet hommage en guise de gratitude, à ceux qui ont contribué dans l’effort du développement de certains concepts, notamment à l’aune de la mondialisation où la culture se plaît à trouver l’identité comme un socle pour l’évolution de notre société et beaucoup plus pour notre patrimoine sociétal», a-t-il noté. La troisième personne honorée est Kaddour M’hamsadji, grand homme de culture, romancier, essayiste, dramaturge, chroniqueur et producteur d’émissions culturelles durant plus de cinq ans. Il a consacré sa vie à étudier le patrimoine culturel et sociétal algérien dans ses différentes composantes, à l’exemple de la bouqala.

Kader Bentounès