Ecole des hautes études commerciales de Koléa : Baptisation au nom du moudjahid Boualem Oussedik

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim, Mohamed Mebarki, a procédé, hier, à la baptisation de l’École des hautes études commerciales au nom du moudjahid défunt Boualem Oussedik.

Dans son allocution, lors de la cérémonie de baptisation, à laquelle ont pris part des membres de la famille du défunt, aux côtés du secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, et nombre de moudjahidine, M. Mebarki a signalé que la baptisation de cette école a été décidée par le Président de la République, en hommage au parcours de ce moudjahid, poète et journaliste qui a sacrifié sa vie pour servir l’Algérie. Il a souligné que la date du 16 avril (journée du Savoir) a été choisie pour cet événement, afin de réunir le savoir et le djihad (effort suprême).

M. Mebarki a mis en exergue le rôle important de Boualem Ouessedik dans la mobilisation des étudiants et des lycéens. Il a été, en effet, chargé par le chahid Abane Ramdane, en compagnie d’un nombre d’étudiants, de l’action de propagande et de préparation des conditions d’adhésion des étudiants aux rangs du Front et de l’Armée de libération nationale. M. Mebarki a appelé à l’impératif, pour la jeunesse et les étudiants d’aujourd’hui, de prendre exemple sur leurs aînés de la génération de Novembre, d’autant plus, a-t-il ajouté, que l’Algérie a rendez-vous avec une échéance électorale d’importance.

Il a particulièrement insisté, auprès des étudiants, d’être à la mesure de la responsabilité qui leur incombe envers le pays, pour que l’Algérie demeure paisible et fière, avant de rappeler les réalisations de l’État dans le domaine de l’enseignement supérieur. Un secteur qui a été doté d’un intérêt suprême, dès le lendemain de l’indépendance, en étant considéré, par l’État, parmi les facteurs de développement humain et socio-économique, a poursuivi le ministre, non sans souligner le besoin de l’Algérie, à l’ère des mutations mondiales, pour tous ses enfants, afin de consacrer le saut escompté vers la modernité. (APS)