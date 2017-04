M. Mohamed Aïssa : « religion et patrie, deux faces de la médaille Algérie »

Célébrée chaque 16 avril, à travers tout le pays, la journée nationale du Savoir intervient, cette année, en pleine campagne électorale pour les législatives du 4 mai prochain. Une belle coïncidence qui n’a pas échappé à M. Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et du Wakf et également ministre des Moudjahidine par intérim, dans son allocution d’ouverture de la cérémonie de célébration de la «journée du Savoir», hier, à la salle Ibn- Zeydoun de Riadh El-Feth, en soulignant, à cette occasion, que «la religion et la patrie sont les deux faces de la médaille Algérie». Plusieurs personnalités nationales culturelles et historiques, universitaires, représentants des corps constitués ainsi que les élèves de divers établissements scolaires de la capitale étaient présents à la commémoration de cette journée nationale, organisée par le musée national du Moudjahid, sur le thème «La science, base de la construction de la nation et facteur de l’édification de la civilisation». À cette occasion, le ministre a prononcé une importante allocution dans laquelle il a rappelé succinctement la vie et l’œuvre de cheikh Abdelhamid Benbadis, leader du mouvement réformateur, sans manquer de rappeler particulièrement le lien existant entre la religion et la patrie, souligné par l’éminent savant musulman et dans ses discours et dans ses écrits. Il a ensuite fait référence au message du Président Abdelaziz Bouteflika, l’année dernière, à l’occasion de «Youm El-Ilm», dans lequel il a souligné que l’objectif de cette célébration, année après année, ne se limite pas à l’évocation de ce leader et de ses compagnons qui ont sacrifié leur vie au service de leur patrie, l’Algérie, en faisant de la diffusion du savoir et des connaissances, un moyen effectif d’émancipation intellectuelle sans lequel l’Algérien n’aurait jamais pu se débarrasser du joug colonial. Il est donc de notre devoir, a ajouté le Président de la République, de souligner tout notre respect et toute notre considération envers ce symbole national, et de saisir cette opportunité pour méditer son parcours militant et y puiser leçons et enseignements. Dans ce contexte, M. Mohamed Aïssa a rappelé, à juste titre, que cheikh Abdelhamid Benbadis a mis ses profondes connaissances en sciences religieuses au service de la patrie, en illustrant ses propos par la célèbre «fetwa» de notre savant, dans laquelle il désavoue toute autorité religieuse à l’occupant colonial en Algérie. Le ministre devait ensuite évoquer l’œuvre immense de Cheikh Bachir El-Ibrahimi, son brillant successeur à la tête de l’Association des ulémas, sans oublier à cet égard de rappeler la précieuse contribution de Cheikh Ahmed Hamani, en matière de jurisprudence islamique (fiqh), lorsqu’il était à la tête de l’association.

Ensuite, faisant le lien avec les réalités actuelles, M. Aïssa a mis l’accent sur les dangers multiples auxquels fait face l’Algérie, aujourd’hui, en évoquant, notamment les complots visant à diviser la nation en groupements et sectes, particulièrement à travers les réseaux sociaux. Grâce à l’islam, l’Algérie est restée solide et stable, face à la fitna, face aux complots ourdis par ses ennemis. Les réformes politiques et sécuritaires, initiées par le Président de la Républiques depuis 2011, ont également contribué à la consolidation de l’État de droit et la pratique démocratique en Algérie. Prenant ensuite la parole, Dr Mohamed Laâgab, professeur à l’université d’Alger, a évoqué le thème du jour en rappelant, sur la base de nombreux hadith, que la science et le savoir sont la clé du développement et de la prospérité des nations. Dans ce contexte, il a souligné que l’ignorance et l’analphabétisme sont la source de tous les maux des pays en voie de développement, sur lesquels pèse surtout la menace de la perte de leur souveraineté, aujourd’hui. C’est pourquoi il a appelé à la valorisation, à la mise en œuvre de la science et le savoir, pour préserver la souveraineté nationale, en ajoutant que la connaissance est devenue, aujourd’hui, une des valeurs ajoutées dans le monde.

Mourad A.