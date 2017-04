Commémoration de Youm El-Ilm, Au nom du Chef de l’État, M. Bensalah préside la cérémonie de remise de l’ordre du mérite national à des hommes de lettres : Un témoignage du mérite

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décerné des médailles de l'Ordre de mérite national au rang de «Athir» et «Achir» à des hommes de lettres, de l'art, des chercheurs et des académiciens, selon des décrets présidentiels publiés dans le Journal officiel no 20. Ces médailles ont été attribuées à ces hommes et femmes de lettres et de la recherche ou à leurs familles (défunts), par le président du Conseil de la nation et représentant du Président de la République, M. Abdelkader Bensalah, ainsi que le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, en présence de plusieurs membres du gouvernement.

La médaille de l’Ordre du mérite national, instituée en 1984, est décernée pour «récompenser les services éminents rendus au pays dans une fonction civile, publique ou militaire, et les services exceptionnels rendus à la Révolution». Elle est également décernée, «pour récompenser les mérites des citoyens qui, par leur talent créateur, ont contribué à rehausser le prestige du pays». C’est dans cet esprit que le Président de la République avait précisé que «toutes ces réalisations constituent en effet une source de fierté pour l'État et le peuple algériens. Cependant, nous devons rester attachés à l'esprit réformateur et à la voie médiane, legs de notre auguste Cheikh Abdelhamid Benbadis».

En effet, selon le décret présidentiel du 28 mars 2017, portant attribution de la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de «Athir» à titre posthume, le Président Bouteflika a décerné cette médaille à M. Boualem Bessaïh (homme de lettres et écrivain), à MM. Abderrahmane Hadj Salah (académicien et chercheur en linguistique), Abou Laid Doudou (écrivain, traducteur et académicien), Nabhani Kribaâ (philosophe et penseur), Cheikh Bouamrane (philosophe, penseur et académicien), Mouloud Mammeri (penseur, écrivain et anthropologue), Chaâbane Ouahioune (écrivain et romancier), Djamel Amrani (poète), Brahim Beladjrab (artiste et chercheur en patrimoine), Amar Aït Zaï, connu par Amar Ezzahi (artiste populaire), Tayssir Akla (musicien et artiste), Ahmed Ben Bouzid (Cheikh Attalah), artiste et homme de théâtre, Mohamed Slim Riad (réalisateur cinématographique), Hadj Rahim (réalisateur cinématographique) et à Mmes Yamina Mechakra (écrivaine et chercheure universitaire) et Baya Mahieddine (Fatma Hadda), artiste peintre.

Par la même occasion, le Chef de l'État a aussi décerné la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de «Achir» à MM. El-Cheikh Saïd Kaabache (savant et exégète du saint Coran), Abdelmadjid Meskoud (artiste), Houari Blaoui (artiste), Akli Yahiatene (artiste), Mounir Bouchenaki (expert en archéologie), Lounis Aït Menguelet (poète et artiste), Mohamed Lamari (artiste), Larbi Dahou (écrivain et poète), Mohamed Salah Seddik (écrivain), Choukri Mesli (artiste plasticien), Nacerddine Saïdouni (historien), Mohamed Abou El-Kacem Khemar (poète), et Fadhel Noubli (musicien), ainsi que Mmes Hasna El-Bacharia (artiste) et Djouher Amuis Ouksel (écrivain et éducatrice).

Ce décernement intervient conformément à la Constitution, notamment ses articles 91 (6 et 10 ) et 143 (alinéa 1er), à la loi n 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l'Ordre du mérite national et au décret no 84-87 du 21 avril 1984 modifié et complété portant organisation et fonctionnement du Conseil de l'Ordre du mérite national.

Par ailleurs, et pour sa part, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et lors de son allocution, n’a pas manqué l’occasion de remercier «vivement» le Président de la République, pour son attachement, sa valorisation à ces hommes et femmes de culture et de la recherche qui ont servi leurs pays. «Au nom de tous les hommes et femmes de lettres et de la recherche, nous vous remercions pour tous les efforts que vous déployez pour cette frange de la société», dit-il, en ajoutant que cela «nous interpelle à encourager plus de productivité dans tous les domaines, pour témoigner du mérite de tous ces efforts», a-t-il souligné, précisant toutefois que «le savoir doit être au service du pays, dans la mesure où il est source de développement et de progrès».

À noter que d’autres hommes et femmes de culture et de recherche seront également honorés dans les jours qui viennent, dont Hassan El-Hassani, Nouria, Farida Sabounji et Aïssa El-Jarmouni.

Kahia Ait Allouache