Concours National de la Composition Épistolaire : Les 16 lauréats connus

«Imagine que tu es un conseiller/une conseillère du nouveau Secrétaire général de l’ONU : Quel problème mondial l’aiderais-tu à résoudre en premier ? Comment le conseillerais-tu pour y parvenir ?» c’est la thématique retenue, cette année, par l’Union postale universelle (UPU), organisatrice du concours international de la composition épistolaire, auquel l’Algérie participe.

En prévision de ce concours international, pas moins de 10.000 élèves algériens ont adhéré à cette compétition avec l’ambition pour chacun d’entre eux, d’être le lauréat national. Un lauréat dont la contribution sera examinée par un jury international choisi par le Bureau international de l’UPU qui devra choisir les vainqueurs et les candidats méritant une mention spéciale. L’examen de toutes les contributions étant achevé au niveau national, l’identité de l’heureux gagnant du concours a été révélée, hier, lors d’une cérémonie organisée à Alger, à l’occasion de la journée du Savoir. Il s’agit de Rouikha Grinide la wilaya de Jijel. Cette élève aura à la fois l’insigne honneur ainsi que la lourde responsabilité de représenter l’Algérie à l’échelle internationale, à la faveur de concours annuel de l’UPU. Lors de la rencontre organisée hier au siège d’Algérie Poste, par le ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication avec le précieux concours du ministère de l’Education nationale, des distinctions honorifiques et des cadeaux de valeur ont été remis aux seize meilleurs élèves ayant participé à la sélection nationale, en prévision de la 46e édition du concours international des concours épistolaires pour les jeunes. En effet, ce ne sont pas moins de 16 écrits — dans les deux langues nationales, arabe et amazighe et deux langues étrangères, française et anglaise — qui ont été sélectionnés sur près de 10.000 lettres rédigées par des élèves âgés de moins de quinze ans et qui sont tous scolarisés à travers les 48 wilayas du pays.

Dans une allocution présentée en cette occasion, la ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, Mme Houda-Imane Faraoun, a mis en avant toute l’importance de doter les établissements scolaires et de formation d’équipements informatiques ; ce qui va ainsi servir à améliorer progressivement les connaissances des générations futures. La ministre a mis en avant le fait que le défi à relever est en fait celui de réduire d’urgence le fossé en matière de connaissances. Elle insistera également sur l’impératif de s’ouvrir autant que faire se peut, sur les sciences et le savoir qui, soutient-elle, « relèvent d’une affaire de sécurité nationale ».



Nouria Benghebrit : « La participation des élèves algériens aux concours et compétitions internationaux permet à l’Algérie de s’ouvrir sur le monde. »



Mme Houda-Imane Faraoun mettra l’accent également sur toute l’importance du savoir en matière de productivité individuelle et par voie de conséquence, dans l’économie nationale. La ministre de la Poste et des TIC citera, ensuite, un des discours prononcés par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à l’occasion de la journée du Savoir lors duquel il a souligné « l’évolution fulgurante des sciences et des technologies » et mis en exergue que « la force des nations réside dans sa capacité à produire les connaissances et dans sa transformation en innovations et richesses ». De ce fait comme elle le dira, « l’idée phare à retenir est que nous sommes face à des pôles de technologie à la fois dynamiques et très compétitifs et d’autres centres d’intelligence qui tentent inlassablement de se faire une place dans ce domaine très convoité. Du coup, nous n’avons d’autre alternative que de nous intégrer dans ce processus, selon nos capacités, nos besoins et les intérêts de notre pays. En somme, nous n’avons d’autre choix que de développer au mieux nos connaissances ». Conviée à prendre la parole, la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, et après avoir remercié « tous les élèves qui ont participé à ce concours ainsi que tout le personnel qui s’est mobilisé pour sa réussite, donnant, également, sens à la complémentarité gouvernementale », a affirmé que la participation des élèves algériens aux concours et compétitions internationales : PISA, TIMSS, Olympiades de mathématiques, défi arabe de la lecture…et cette année, le concours international de compositions épistolaires, permet à l’institution éducative nationale de s’ouvrir sur le monde et de se positionner à l’échelle internationale. Mme Benghebrit s’est ensuite exprimée sur la notion de savoir qui est, dit-elle, « au cœur des mutations que connaît le monde, aujourd’hui ». Elle ajoute que de nos jours « le savoir est devenu l’objet d’immenses enjeux économiques, politiques et culturels, au point de qualifier les sociétés d’aujourd’hui de Société du Savoir, où la notion d’apprentissage est une valeur-clé.

La ministre de l’Education nationale signale également que dans ce monde marqué par l’accélération des progrès techniques, l’obsolescence des compétences devient de plus en plus rapide, d’où l’importance de la formation continue, tout au long de la vie, notamment pour les enseignants, car la qualité d’une école, insiste la ministre, se mesure à la qualité de ses enseignants. Mais encore faut-il avoir les outils nécessaires pour le faire, et c’est en cela que le rôle de l’école est fondamental, puisqu’il s’agit de permettre à l’apprenant d’acquérir des mécanismes d’apprentissage souples, à même de lui permettre d’apprendre à penser. Cela signifie, explique Mme Benghebrit, « apprendre à réfléchir, à critiquer, à s’adapter le plus rapidement possible ».



Azzedine Mihoubi : « Il est impératif d’inculquer la culture de citoyenneté chez les jeunes et les plus jeunes. »



L’autre remarque importante mise en exergue par Mme Benghebrit c’est que « l’école est un barrage à l’ignorance. Elle libère les peurs et réduit l’incertitude. C’est en cela que l’éducation est l’un des enjeux majeurs de notre présent et de notre devenir. Cependant, ce qui influe sur la façon de travailler des élèves, c’est le système d’évaluation pédagogique », fait remarquer la ministre. Mme Nouria Benghebrit mettra l’accent dans ce contexte sur l’importance de la consultation pour l’amélioration du système d’évaluation pédagogique et confirme que les recommandations de cette consultation seront présentées lors d’un séminaire national, le 29 avril courant. La ministre de l’Education nationale relève d’autre part le devoir de toute la communauté éducative de « contribuer à la construction d’un climat scolaire favorable aux apprentissages des élèves, car l’école se doit d’être un lieu où le savoir mais également l’éthique, constituent les références à l’action ». Pour sa part, le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, a soutenu que l’enfant devrait être au cœur de tout projet sociétal. De même qu’il a jugé « impératif » d’inculquer la culture de citoyenneté chez les jeunes et les plus jeunes. Il convient de rappeler, enfin, que la commission nationale d’évaluation, présidée par Mme Aïcha Barki, membre du Conseil de la nation et présidente de l’association Iqraa, a choisi les trois premiers élèves parmi les seize lauréats ayant rédigé les meilleures lettres, pré-sélectionnés par les services du département de l’Education nationale.

Soraya Guemmouri