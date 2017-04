Réparation du câble maritime d’internet : Plus de coupures à l’avenir

La ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, Mme Imane-Houda Faraoun, a indiqué hier, que la réparation du câble internet à Annaba a nécessité la réalisation d’une nouvelle chambre d’atterrissement hautement sécurisée. Une opération délicate effectuée par les ingénieurs d’Algérie Télécom. La ministre, qui s’exprimait sur les ondes de la radio nationale, a fait savoir également, que la nouvelle ligne terrestre reliée à la ligne maritime, va permettre d’éviter pendant plusieurs années, tous les problèmes liés à la connexion et ce quelles que soient les conditions météorologiques du pays. Mme Faraoun est revenue au détail près, sur la méthode de réparation de la panne survenue au câble d’internet de Annaba, à l’occasion de son passage à l’émission « Invité du matin » de la Chaîne Une. Elle a précisé dans le même ordre d’idées, qu’afin de garantir la continuité du service public, Algérie Télécom a eu recours au câble reliant Alger à Palma (Espagne), d’une capacité de 80 gigabits, ainsi qu’au câble terrestre reliant Annaba à Bizerte (Tunisie), d’une capacité de 40 gigabits, ce qui a permis de collecter 120 gigabits au total. La ministre a ajouté à ce titre, que « les ingénieurs d’Algérie Télécom, ont développé une plateforme qui a permis de distribuer ce débit aux trois opérateurs de téléphonie mobile à hauteur de 10 gigabits chacun, 60 gigabits ont été répartis sur les entreprises publiques et privées et 40 gigabits aux autres clients ». Elle a précisé que le service vidéo a été suspendu pour permettre une meilleure fluidité du débit. Mme Faraoun a indiqué à ce propos que l’équipe du navire de maintenance des câbles maritimes, a retiré le câble des fonds de mer, et l’a relié avec la nouvelle partie terrestre. Actuellement les ingénieurs s’attellent à le remettre au fond de la Méditerranée pour rétablir de manière définitive le débit d’internet de 600 gigabits. Pour ce qui de la réalisation des câbles reliant Alger-Valence et Oran-Valence, en tant que deux lignes supplémentaires, la ministre a fait savoir, que le coût du projet est estimé à 27 millions de dollars. Elle a précisé que le contrat avec l’entreprise européenne chargée de l’exploitation des deux câbles a été résilié à cause des prix exorbitants que cette dernière pratique. Elle rappellera dans ce contexte que depuis, décision a été prise et qu’Algérie Télécom a créé une filiale en Espagne qui prend en charge les demandes des autorisations auprès des autorités espagnoles pour l’exploitation de leurs côtes. « Effectivement, nous avons pu avoir ces autorisations, reste les autorisations d’exploitation des eaux territoriales qui nous seront délivrées dans les prochaines semaines », a-t-elle précisé, ajoutant que tout est fin prêt en ce qui concerne le volet technique du projet y compris les chambres d’atterrissement.



3 millions de lignes de la « fibre à domicile » à la fin de 2018



La technologie de la fibre optique à domicile « fibre to home », qui est une technologie très avancée, permettra selon la ministre, de fournir un très haut débit d’internet et évitera toute perturbation et coupure. Elle précisera que pas moins de 1 million de lignes fibres seront réalisées à la fin de l’année en cours, dont la moitié sera consacrée aux nouveaux clients d’Algérie Télécom et le reste pour les anciens clients de l’entreprise. La ministre a indiqué que 3 millions de nouvelles lignes de cette technologie seront réalisées à la fin 2018, relevant toutefois, l’existence d’un manque en matière des ingénieurs qui maîtrisent cette technologie.

Salima Ettouahria