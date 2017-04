Usine de lubrifiants Total à Oran : Pose de la première pierre

Le projet tant attendu de la compagnie française d’hydrocarbures est en voie de se concrétiser. En effet, comme annoncé il y a de cela un an et demi, plus précisément en octobre 2015 par le directeur général de Total Algérie, la pose de la première pierre de l’usine de production et de conditionnement de lubrifiants TOTAL en Algérie se fera le mercredi 19 avril à Oran, par le Premier ministre Abdelmalek Sellal. En effet, la cérémonie présidée par M. Sellal qui devrait inaugurer toute une série de projets à Oran, aura lieu en présence de plusieurs membres de son gouvernement, du wali de la ville, du DG de Total Lubrifiants Algérie Bernard Carbo et de l’ambassadeur de France, a-t-on appris auprès de Total Algérie. La future usine de production et de conditionnement de lubrifiants TOTAL élira domicile à l’ouest du pays, plus précisément au niveau du pôle d’activité de Béthioua, dans la wilaya d’Oran. L’unité industrielle Total Algérie aura une capacité de production annuelle de 40.000 tonnes. Alors que le potentiel du marché algérien est estimé entre 180.000 à 200.000 tonnes par an, la capacité sera appelée à croître afin de passer, ensuite, à la phase de l’exportation. Ce qui est certain c’est que le marché des lubrifiants est un marché qui prospère sur tous les segments, pour toutes les marques distribuées sur le marché algérien. Avec ce nouveau projet, l’Algérie baissera fortement les importations des lubrifiants mais surtout endiguera un tant soit peu les produits lubrifiants contrefaits. Et ce n’est pas le DG de Total lubrifiants qui dira le contraire ! En effet, ce dernier avait indiqué lors du lancement du projet en octobre 2015, que le marché algérien est très porteur, « on se place tout juste derrière l’entreprise nationale Naftal et nous comptons contribuer à la baisse d’importations des produits lubrifiants grâce à notre future unité de production. Notre projet s’inscrit dans la durée, nous allons offrir des produits de qualité garantis Total et nous comptons en seconde partie de l’activité, élargir notre business, à l’export, à partir de l’Algérie vers les pays voisins africains où nous sommes fortement présents ». Il faut souligner que le début des travaux de réalisation de cet important investissement se fera à peine quelques jours après que la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures Sonatrach, et la compagnie française Total ont signé à Alger « un accord global visant à consolider le partenariat existant entre les deux compagnies », a indiqué récemment Sonatrach dans un communiqué.

L’accord en question a été signé en ce début du mois d’avril (le 10 exactement) par le PDG de Sonatrach, Abdelmoumène Ould Kaddour, et le PDG de Total, Patrick Pouyanne. Cet accord permettra à Sonatrach et Total « de fructifier leur partenariat à travers la concrétisation de nouveaux projets dans l’amont pétrolier, notamment le nouveau cadre contractuel pour le projet Timimoun, la poursuite de l’exploitation conjointe du champ Tin Fouyé Tabankort dans le cadre d’un nouveau contrat, le développement d’un nouveau projet ainsi que le règlement à l’amiable des différends entre les deux compagnies », souligne la même source.

M. M.