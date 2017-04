Enseignement supérieur : convention entre l’Algérie et la république de Corée

L’université d’Alger 1 passe à l’inédit. Des cours de langue coréenne seront dispensés, à compter de cette semaine, au grand bonheur des intéressés. Constat : ils sont nombreux à vouloir apprendre les langues étrangères asiatiques et avoir ainsi la possibilité de devenir de véritables polyglottes.

Cette initiative intervient suite à la signature d’un Mémorandum d’entente cette semaine, entre l’ambassade de la République de Corée et l’Université d’Alger 1 pour l’ouverture d’une classe d’enseignement de la langue coréenne. Un document signé par S.E.M Sang-Jin Park, ambassadeur de la République de Corée en Algérie et le Dr. Hamid Benchiniti, recteur de l’Université d’Alger 1, en présence d’éminents membres de l’université et de l’ambassade de Corée du Sud.

Cette convention entre dans le cadre des échanges académiques et culturels algéro-coréens et prévoit que les cours de langue coréenne seront dispensés par un enseignant désigné par la Fondation de l’Institut du Roi Sejong en Corée. A terme, cette coopération aspire à faire de la langue coréenne une discipline académique à part entière.

Les responsables de l’université ont indiqué que « l’apprentissage de cette langue étrangère est en vogue et attire de plus en plus d’étudiants d’algériens ».

Ce nouveau cadre de coopération académique vise à consolider encore davantage les échanges académiques bilatéraux et à renforcer et vulgariser la langue et la culture coréennes, dont l’intérêt ne cesse de croître au sein de la communauté estudiantine algérienne.

En marge de la cérémonie, les deux parties ont également évoqué la possibilité de jumelage entre l’université d’Alger 1 et les universités coréennes.

Enfin, il a été également convenu d’associer l’Université d’Alger 1 aux diverses activités prévues dans le cadre de la deuxième édition de la semaine culturelle coréenne, qui se déroulera de la fin du mois de septembre au début du mois d’octobre prochain à Alger. Ainsi, l’université d’Alger 1 pourra accueillir une partie de ces activités, pour le grand plaisir des fans de la Corée.

Il y a lieu de souligner que la première édition de la semaine culturelle coréenne qui a eu lieu l’année dernière a connu un franc succès ; la manifestation, qui avait pour thématique « Rencontrer la Corée authentique et fascinante », a été marquée par des activités artistiques mettant en valeur plusieurs facettes de la culture coréenne, dévoilée à travers l’art culinaire, le cinéma et la photographie, entre autres.

Notons, que les relations algéro-coréennes qui connaissent ces dernières années une constante progression, pas que dans le volet culturel mais également sur le plan économique, sont appelées à se renforcer davantage eu égard aux potentialités dont disposent les deux pays.

Le développement des relations algéro-coréennes est aussi traduit par la présence en Algérie d’opérateurs économiques coréens activant dans différents secteurs. Les responsables des deux pays ont exprimé, à maintes reprises, leur volonté d’encourager plus d’opérateurs coréens à venir travailler en Algérie dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant, notamment, dans certaines filières comme l’agroalimentaire, l’industrie automobile et les équipements électroménagers.

Le gouvernement et les entreprises coréens ont, également, exprimé leur volonté d’accompagner l’Algérie dans le développement de villes nouvelles et en matière de nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC).

Sarah A. Benali Cherif