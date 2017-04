Après le « fiasco » de Chicago : United Airlines modifie l’enregistrement de ses employés

La compagnie aérienne United Airlines a décidé de modifier la politique d'enregistrement de ses employés à l'aéroport, leur enjoignant de le faire une heure avant le vol, après la «polémique consécutive» au débarquement brutal d'un passager la semaine dernière à Chicago, selon des médias. Cette modification, annoncée vendredi soir, exige des employés et des membres d'équipage qu'ils s'enregistrent au moins 60 minutes avant le décollage, a rapporté la chaîne CNN. Le 9 avril dernier à l'aéroport O'Hare de Chicago, David Dao, un passager américain d'origine vietnamienne de 69 ans, avait été débarqué de force de l'appareil, pour cause de surbooking. Les images de son évacuation avaient fait le tour des réseaux sociaux. Il avait été demandé à M. Dao et trois autres passagers de quitter l'avion afin de faire place pour quatre employés de la compagnie qui s'étaient présentés au dernier moment et devaient assurer un vol à Louisville (Kentucky), le lendemain. Une énorme polémique, alimentée par une vidéo ayant été vue des millions de fois, avait éclaté. Plusieurs élus américains s'en sont émus, dont la représentante Judy Chu, d'origine chinoise, qui a demandé par écrit des explications à United et au ministère des Transports.